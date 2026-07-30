Силы обороны Украины опровергли заявления Министерства обороны РФ о якобы захвате села Новая Сечь в Юнаковской общине Сумской области. Украинские подразделения продолжают удерживать населенный пункт и выполнять боевые задачи, а распространенная российской стороной информация не соответствует действительности.

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С соответствующим заявлением выступил Центр коммуникаций группировки войск "Курск". Сообщение было опубликовано на официальной странице группировки в Facebook.

Село Новая Сечь находится под полным контролем украинских военных, а сообщение российского Минобороны о его "захвате" является очередной дезинформацией.

Распространение подобных заявлений является обычной практикой российской пропаганды, которая регулярно объявляет о "захвате" населенных пунктов без каких-либо реальных успехов на поле боя. Российские оккупанты в этих районах "видели своих солдат разве что через прицелы украинских дронов".

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Таким образом, подобные информационные вбросы являются реакцией Кремля на успешные удары Сил обороны по военной инфраструктуре РФ. В частности, упоминается недавнее поражение авиабазы "Халине", а также постоянные удары по логистическим объектам противника.

Россия, страна-террорист, продолжает использовать искусственный интеллект в своих информационных операциях, чтобы сфальсифицировать заявления об успехах в Константиновке. Параллельно с лживыми сводками от Минобороны РФ пропагандисты публикуют созданные ИИ видеозаписи поднятия российских флагов в Константиновке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в июне российские оккупанты потеряли в Украине больше территории, чем смогли захватить. Площадь контролируемой Россией территории за месяц сократилась на 9 квадратных километров.

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