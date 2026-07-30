"Я – герой Украины! Я тысячу человек за неделю положил!" – фраза, которая прозвучала на застолье генералов и "уважаемых" лиц.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Це приблизні втрати 225 полку на одному з напрямків. Для порівняння наша бригада мала такі числа за кілька років.

Не говорячи про катування і обнулення, яке практикується лише в кількох підрозділах ЗС.

Як вже відповідав Киянину: не маю нічого нікому доказувати.. я бачив документи, працював з скелею і 225 та бачив різне на власні очі. Вислухав багато сліз від мам, дружин, сестер загиблих, зниклих і постраждалих.. не розумію, як цим можна нехтувати і так безглуздо розпоряджатися життями інших.. особливо тих, хто не може себе захистити..

Звісно, війна – це біль і втрати.. ми маємо захищати свою країну і свою землю.. але війна не привід ставитись до людей, як до розхідного матеріалу, а тим більше пишатися кількістю втрат.. і потім маніпулювати про 100500 напрямків, звільнення трьох руїн і пожежнічество. І російське іпсо, куди ж без нього.

Главные истории дня

Як тільки хтось піднімає цю тему, починаються погрози, комунікаційники працюють над відбілюванням підрозділу.. знаєте.. думаю, що коли нема чого приховувати – нема чого боятися і заморочуватися над такими заходами.

Дуже дивно, що після анонсів розслідувань по 225 до них показово їде перевірка, наприклад, з Офісу омбудсмана. І нічого не знаходить. Ви не знаєте, який там реальний стан справ? Чому журналісти знаходять докази і свідків, а ви ні? Чи це загальнополітична ідея, яку ви схвалюєте?

Звертаючись до гєроя і цих генералів, кров цих людей на ваших руках. Сподіваюсь, ви колись отримаєте справедливу розплату. І пан колишній головнокомандувач, під покриттям якого це відбувалось – теж.

Проведення таких розслідувань – це питання національної безпеки. Незважаючи на завʼязки цих полків в Службі Божій та інших сруктурах, маю надію, ними займуться.

Всі критики і група підтримки мʼясних полків Сирського, бажаю вам служити в 225 і Скелі та брати участь в спланованих ними штурмах.

Нікакіх сваіх нє существуєт..

P.S.: лише субʼєктивна і неправильна думка автора.

Посилання на матеріал