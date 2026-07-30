ГУР "выследило" дорогостоящую станцию РЭБ оккупантов в Крыму: она работала на дальности до 5 тыс. км. Видео

Украинские защитники в оккупированном Крыму "выследили" ценную для оккупантов станцию радиоэлектронной борьбы. Речь идет о коротковолновом береговом комплексе РЭБ "Мурманск-БН", который может работать на дальности до 5 тыс. км.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины. Там также поделились кадрами успешной операции.

"Сожгли "Мурманск" в Крыму – мастера ГУР выследили дорогостоящую станцию РЭБ оккупантов", – говорится в сообщении.

Успешную операцию по уничтожению российской техники в ночь с 26 на 27 июля 2026 года провели специалисты Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины. Бойцы выследили и поразили станцию РЭБ вблизи мыса Фиолент.

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Что известно о комплексе

Береговой комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН" является одним из ключевых средств РЭБ российской армии. Он предназначен для ведения радиоразведки, перехвата и подавления коротковолновой радиосвязи на расстоянии до 5 тысяч километров.

Комплекс способен обнаруживать, определять местонахождение и создавать помехи средствам КВ-связи, используемым в оперативно-тактических и оперативно-стратегических системах управления противника.

Напомним, 21 июля Силы обороны Украины поразили российский истребитель МиГ-29 и вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Операцию украинские бойцы провели на аэродроме "Халино" в Курской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Курской области украинские десантники уничтожили российскую радиолокационную станцию "Гармонь". Эффектное видео смотрите здесь.

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