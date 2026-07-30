Очередной массированный ракетный удар по Украине, который путинские войска нанесли минувшей ночью, затронул и Польшу. По данным украинских мониторинговых каналов, одна из крылатых ракет пересекла западную границу Украины. При этом в польском Люблине включили сирены воздушной тревоги. Утром польские СМИ сообщили, что на одном из полей в Люблинском воеводстве был обнаружен кратер диаметром около 10 метров. Местные жители рассказали, что ночью слышали мощный взрыв.

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В Украине же в результате обстрелов жилых кварталов в разных регионах страны есть погибшие и раненые. По состоянию на этот час известно о гибели троих взрослых и троих детей в пригороде Кривого Рога. В Киеве погиб один человек, еще двое получили ранения. Во Львове в эти минуты продолжают разбирать завалы жилых домов – пока известно о 26 пострадавших.

Странам НАТО стоит еще раз внимательно посмотреть на эту статистику. С высокой долей вероятности, прилёт российской ракеты в Польшу будет объявлен досадной случайностью, и никакой реакции не последует. Хотя это все та же путинская практика по постепенному расширению границ допустимого. Залёты крылатых ракет станут новой нормой – так же, как были постепенно нормализованы боевые пуски гиперзвуковых "Цирконов" и ракет средней дальности.

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И когда к очередной версии этой новой нормальности привыкнут, можно будет переходить к следующему этапу – ударам по объектам на территории альянса. В СМИ начнут появляться сводки, все больше напоминающие украинские. И это станет результатом нежелания вовремя осознать реальность. Хотя ничто не мешало странам НАТО уже этой ночью сбивать российские ракеты над территорией Украины, помогая ей защитить свое небо и одновременно показывая Путину, что его провокации не достигнут своей цели.