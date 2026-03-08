На Курщине десантники уничтожили российскую радиолокационную станцию 'Гармонь'. Видео

Украинские военные продолжают методично и удачно уничтожать драгоценную военную технику россиян. В частности, и на территории противника.

В воскресенье, 8 марта, стало известно о том, что на Курщине украинские десантники уничтожили российскую радиолокационную станцию "Гармонь". Эффектное видео опубликовали наши военные.

"Бойцы 78 отдельной десантно-штурмовой бригады 7 корпуса ШР ДШВ уничтожили вражескую радиолокационную станцию "Гармонь" 1Л122. Бойцами бригады она была обнаружена на вражеской территории, а именно на Курщине", – говорится в сообщении под видео.

Уже вскоре украинские пилоты с помощью БПЛА довели работу до логического завершения – РЛС "Гармонь" на Курщине была уничтожена.

Военные добавляют, что РЛС 1Л122 предназначены для слежения, обнаружения и сопровождения различных объектов, как самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и тому подобное. Аппаратура станций автоматически определяет государственную принадлежность обнаруженного объекта, а также рассчитывает и передает информацию о параметрах цели.

"Бригада продолжает ведение оборонительного боя на определенном направлении. Основная задача неизменна – недопущения пересечения государственной границы Украины и продвижения противника на Северо-Слобожанском направлении", – отмечают военные.

В частности, за последнюю неделю обстановка в полосе ответственности существенных изменений не претерпела. Штурмовых действий противник не проводил, в то же время зафиксировано увеличение применения БПЛА и барражирующих боеприпасов по позициям бригады.

"Подразделения бригады продолжают систематически поражать силы противника как в своей полосе ответственности, так и на направлениях смежных подразделений, обеспечивая огневую поддержку, стабилизацию обстановки и усиление обороны. Ситуация контролируемая. Задачи выполняются", – резюмировали удачную операцию десантники.

Ранее сообщалось, что Силы обороны 7 и 8 марта провели серию эффективных ударов по военным целям врага. Поражения осуществлялись как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории РФ.

Кроме того, 7 марта, украинские войска поразили важные объекты российских оккупантов в районе Донецкого аэропорта. Целью ударов стало место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА противника типа "Шахед".

Напомним, военно-морской флот государства-агрессора России пытался замаскировать фрегат "Адмирал Эссен", чтобы защитить от украинских морских дронов. На корабль нанесли камуфляж, чтобы визуально изменить тип корабля. Однако, как показала история, это ему не помогло.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Генштабе рассказали о новых ударах по захватчикам в Донецкой области и в Крыму. Были поражены склад хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки, склад материально-технических средств неподалеку от Чистяково, ретранслятор пункта управления ударными беспилотниками типа "Герань"/"Гербера" в районе Черноморского, а также места скопления живой силы противника.

