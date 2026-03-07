ВСУ поразили важные объекты врага в районе Донецкого аэропорта: есть еще ряд попаданий. Видео
Украинские войска поразили важные объекты российских оккупантов в районе Донецкого аэропорта. Целью ударов стало место хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА противника типа "Шахед".
Для уничтожения вражеских позиций ВСУ применили ракеты ATACMS и SCALP. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Подробности операции
По информации украинского генштаба, вражеские объекты в районе Донецкого аэропорта были поражены 7 марта. Удар нанесен подразделениями Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных Сил ВСУ.
После обстрела зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация. Кроме того, в рамках снижения боевого потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 6 в ночь на 7 марта нанесли противнику серию других поражений.
Новость дополняется…