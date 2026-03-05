Поражен ряд логистических объектов: в Генштабе рассказали о новых ударах по захватчикам в Донецкой области и в Крыму

Украинские военные нанесли новые удары по объектам российских войск на временно оккупированных территориях. Под огневое воздействие попали склады боеприпасов, логистические объекты и места сосредоточения живой силы противника.

Операцию провели подразделения Сил обороны Украины в ночь на 4 марта. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Поражен ряд логистических объектов и сосредоточения живой силы противника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что удары были направлены на снижение наступательного потенциала российской армии. Украинские подразделения поразили склад хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также под удар попал склад материально-технических средств неподалеку Чистяково. Эти объекты использовались российскими войсками для обеспечения подразделений на фронте.

Отдельно украинские силы нанесли удар по наземному ретранслятору пункта управления ударными беспилотниками типа "Герань/Гербера" в районе Черноморского на временно оккупированной территории украинского Крыма. Такие ретрансляторы применяются для управления беспилотными летательными аппаратами, которые российские войска используют для атак.

Кроме логистических объектов, украинские военные также атаковали скопления живой силы противника.

В частности, удары были нанесены: в окрестностях Березового на Днепропетровщине и вблизи Покровска Донецкой области.

В Силах обороны отмечают, что точные потери российских войск и масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", - отметили в Генштабе.

Напомним, в ночь на 2 марта в российском Новороссийске прогремели взрывы в районе портовой инфраструктуры, которая является важным логистическим узлом на побережье Черного моря. Для атаки на морской порт в Новороссийске было использовано около 200 ударных дронов. В результате удара повреждения получили 5 военных кораблей.

