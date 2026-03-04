В результате атаки дронов по Новороссийску повреждены по меньшей мере пять военных кораблей РФ – медиа

В ночь на 2 марта Силы обороны нанесли результативные удары по флоту государства-агрессора РФ в Новороссийске. Для атаки на морской порт в этом городе было использовано около 200 ударных дронов: известно о повреждении пяти кораблей врага.

Среди оккупантов есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

Что известно

В ночь на 2 марта Силы обороны нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре в городе Новороссийск Краснодарского края РФ.

"Согласно оценкам подразделений ПВО было использовано не менее 200 ударных БПЛА. Вследствие удара повреждения получили 5 военных кораблей, которые находились в порту", – отмечает автор канала.

Повреждения, полученные одним из кораблей, оказались существенными. По данным "Досье Шпиона", речь идет о морском тральщике "Валентин Пикуль" (в/ч 90921, Новороссийск).

"Также имеется информация о нанесенных повреждениях кораблям "Ейск" и "Касимов". Известно про 3 погибших и 16 раненых военнослужащих", – добавляет канал.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 марта в Новороссийске прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку дронов и публиковали яркие фото и видео пожара на территории морского порта.

В тот же день в СБУ подтвердили атаку на порт Новороссийска. Спецназовцы вместе с побратимами из других составляющих Сил обороны тогда поразили военные корабли, ПВО и нефтяную инфраструктуру. Сколько судов было поражено, а также какова степень нанесенных им повреждений, тогда не сообщалось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!