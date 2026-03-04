'К Кобзону отправились трое российских моряков, а еще 14 – ранены': в СБУ раскрыли детали операции по поражению кораблей в Новороссийске

В ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны нанесла удар по российскому порту "Новороссийск". По данным источников, поражено несколько военных кораблей и объекты противовоздушной обороны.

В результате атаки есть погибшие и раненые среди российских военных. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Отмечается, что во время операции был поражен морской тральщик "Валентин Пикуль". Также серьезные повреждения получили противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

По предварительной информации, погибли трое российских моряков, еще 14 получили ранения.

Кроме кораблей, во время атаки были поражены радар наведения 30Н6Е2 зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", а также шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис". Пожар в порту продолжался всю ночь.

В СБУ отмечают, что российские военные объекты больше не могут считать себя недосягаемыми.

"СБУ системно достает врага там, где он считает себя в безопасности – в портах, на базах и в глубоком тылу. Для российских военных объектов не существует "защищенных зон". Пока россия ведет войну против Украины, ей нигде не будет спокойно – ни на море, ни на суше, ни в тылу", – сказал информированный источник в СБУ.

Напомним, для атаки на морской порт в этом городе было использовано около 200 ударных дронов: известно о повреждении пяти кораблей врага.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 марта в Новороссийске прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку дронов и публиковали яркие фото и видео пожара на территории морского порта.

В тот же день в СБУ подтвердили атаку на порт Новороссийска. Спецназовцы вместе с побратимами из других составляющих Сил обороны тогда поразили военные корабли, ПВО и нефтяную инфраструктуру. Сколько судов было поражено, а также степень их повреждений, тогда не сообщалось.

