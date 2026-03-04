Российское военное командование действует в 'альтернативной реальности': в ISW оценили планы Кремля по войне в Украине

Российское командование действует так, словно находится в альтернативной реальности. Об этом свидетельствуют установленные Москвой для оккупационных войск "дедлайны" по достижению определенных целей Кремля в Украине.

Определенные российским генералитетом сроки и объемы продвижений на украинской земле не соответствуют реальным боевым возможностям РФ и являются "чрезвычайно нереалистичными". К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW), сопоставив прихоти Кремля с реальной мощью российской армии.

Москва выставляет нереалистичные "дедлайны"

Аналитики констатировали, что российское военное командование продолжает действовать в альтернативной реальности, устанавливая чрезвычайно нереалистичные сроки, которые не соответствуют реальным боевым возможностям армии РФ.

Они процитировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что военные планы Кремля на 2025-2027 годы предусматривают захват российскими войсками остальной части Донецкой и Луганской областей, продолжение продвижения в Запорожской и Херсонской областях, а также оккупацию всей Одесской области.

"Конкретные сроки российского военного командования для выполнения этих целей в течение трехлетнего периода неясны. Планы России продолжать атаки на юге Украины демонстрируют незаинтересованность Кремля в замораживании линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а цели РФ в Одесской области демонстрируют, что Кремль сохраняет территориальные амбиции за пределами пяти украинских регионов, которые Россия незаконно аннексировала, как это давно оценивает ISW", – отметили аналитики.

Они добавили: по оценкам ISW, что российские войска вряд ли смогут продвинуться в Одессу, не говоря уже о захвате всей области.

Тягу к установлению нереалистичных сроков, которые не способны соблюсти российские войска, командование армии РФ демонстрирует постоянно – еще с намерения захватить Киев за несколько дней в феврале 2022 года.

После этого уже было немало "дедлайнов" для полной оккупации Донетчины – и каждый раз российские войска терпели неудачу, несмотря на "сжигание" в попытках уложиться в определенные сроки значительных ресурсов и личного состава. В итоге за четыре года полномасштабной войны армия РФ так и не смогла достичь значительного прогресса, констатировали аналитики.

Они напомнили, что на нереалистичные и чрезмерные территориальные "аппетиты" военно-политического руководства РФ в Украине, которые стоят России больших потерь, жалуются даже Z-каналы. Однако "российское военное командование не корректировало своих требований, несмотря на эти неудачи и обоснованные жалобы".

"Президент России Владимир Путин даже пытался представить эти цели Соединенным Штатам не только как возможные, но и как неизбежные, чтобы повлиять на мнение США о якобы необходимости капитуляции Украины", – добавляют в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам ISW, во второй половине февраля ВСУ восстановили контроль над большей территорией, чем захватили оккупанты. Это произошло впервые со времен летнего контрнаступления Сил обороны в 2023 году. После него и до недавнего времени территориальные потери Украины превышали территории, которые ей удалось очистить от вражеских войск.

