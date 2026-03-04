ВСУ восстановили контроль над большей территорией, чем захватили оккупанты: в ISW указали на 'перелом' в феврале. Карта

Во второй половине февраля Силы обороны впервые с лета 2023-го освободили больше территории, чем российские войска смогли захватить. По словам президента Украины Владимира Зеленского, деоккупировать удалось 460 кв км.

Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW). Там подтверждают деоккупацию более 250 кв км – и признают, что реальные цифры выше.

Силы обороны освобождают оккупированные территории

Аналитики указали на то, что в феврале в российско-украинской войне произошел определенный перелом: впервые после летнего контрнаступления Силам обороны удалось освободить больше территории, чем они потеряли из-за наступления войск РФ.

Сейчас в ISW получили доказательства того, что с 1 января украинские войска освободили примерно 257 кв км.

"Украинские войска достигли чистого прироста почти 33 квадратных километров в период с 14 по 20 февраля и примерно 57 кв км в период с 21 по 27 февраля", – отметили аналитики.

Они напомнили, что последний раз украинские войска освобождали больше территории, чем теряли, во время летнего контрнаступления 2023 года.

Тогда защитники получили 377 кв км в июне, 257 кв км в июле 2023 года и 1,47 кв км в сентябре.

По словам Зеленского, с начала 2026 года украинские войска вернули контроль над 460 кв км территории Украины. В ISW пока подтверждают меньшие цифры, однако на это есть объективные причины.

"Методология картографирования ISW недооценивает украинские продвижения, поскольку ISW изображает самые дальние оцененные масштабы российского продвижения, пока не появится достаточно доказательств из открытых источников, чтобы позволить уверенно оценить, что российские войска больше не удерживают эти позиции. Линия фронта в Украине также стала пористой из-за отсутствия смежных линий, что добавляет дополнительной сложности оценке настоящего контроля местности", – указано в материале.

В ISW также назвали "достойными внимания" успехи Украины в феврале этого года – несмотря на разногласия в оценках освобожденных территорий у Зеленского и у аналитиков. Там также отметили, что эти успехи заставят оккупантов внести коррективы в свои планы.

"Успешные, локализованные украинские контратаки последних недель вряд ли перерастут в широкомасштабное контрнаступление, и российские войска, очень вероятно, стабилизируют свои позиции и снова начнут наступление. Однако недавние успехи Украины на поле боя сорвали усилия России создать условия для их весенне-летнего наступления 2026 года и заставят российские войска создать стабильную оборону, прежде чем начать борьбу за возвращение утраченных позиций", – резюмировали в ISW.

