Украинские войска продвинулись в тактическом районе Доброполья: анализ боевых действий от ISW. Карта

Украинские военные недавно продвинулись вблизи Доброполья, что в Донецкой области. В то же время оккупанты продолжают наступательные действия на нескольких направлениях в этом же районе.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Специалисты ссылаются на геолокационные видеозаписи, обнародованные 28 февраля, которые подтверждают изменение позиций в этом районе.

По оценке аналитиков, украинские подразделения недавнопродвинулись в центральной части поселка Новый Донбасс, расположенного к востоку от Доброполья.

В то же время российские войска 28 февраля и 1 марта проводили наступательные действия к северо-востоку от Доброполья в направлении Шахово. Также атаки происходили к востоку от города, вблизи населенных пунктов Шахово, Торецкое и Новое Шахово.

Ситуация в Донецкой области: последние новости

В районе Мирнограда противник пытается обойти позиции украинских подразделений с северо-востока и юго-запада, стремясь создать условия для оперативного окружения.

По информации военных, на этом направлении заметно возросло количество квадроциклов в подразделениях оккупантов. Такой транспорт применяют из-за его проходимости и способности перевозить грузы, иногда на одном квадроцикле передвигаются сразу четверо военных.

По словам военных, попытки врага создать оперативное окружение пока не дали результата благодаря подготовленным оборонительным позициям и активному применению современных средств разведки и поражения. Украинские силы и в дальнейшем контролируют ситуацию и оперативно реагируют на действия противника.

В то же время оккупанты стремятся найти уязвимый участок украинской обороны, чтобы проложить маршрут для продвижения пехоты, накопления сил и дальнейшего развития наступательных действий вблизи Константиновки. Для укрытия противник активно использует городскую застройку, где может прятаться и ожидать подхода подкрепления.

Впрочем, эти намерения срывают операторы украинских беспилотников. Дроны обнаруживают места укрытия российских военных и наносят удары сразу после их обнаружения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военныепродолжают свои террористические атаки по Украине. В частности, оккупанты не прекращают обстреливать и стирать с лица земли Донецкую область. В воскресенье, 1 марта, украинские военные показали кадры из города Константиновка. Враг пытается методично уничтожать этот населенный пункт.

