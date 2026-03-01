Оккупанты на квадроциклах пытаются окружить ВСУ в районе Мирнограда: военные рассказали, что происходит. Видео

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. Российские оккупанты все чаще применяют квадроциклы для маневров.

В районе Мирнограда враг пытается обойти позиции украинских защитников с северо-востока и юго-запада, чтобы осуществить попытку оперативного окружения. Об этом сообщила 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада.

По данным военных, на направлении фиксируют рост количества квадроциклов в подразделениях оккупантов. Враг использует их из-за лучшей проходимости и грузоподъемности, иногда передвигаясь вчетверо на одном транспортном средстве.

В то же время квадроциклы имеют существенные недостатки – ограниченную маневренность, что значительно облегчает работу пилотам ударных дронов украинских Сил.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады 7-го корпуса быстрого реагирования продолжают выполнять боевые задачи в Мирнограде и на его северных окраинах, держа оборону и не давая врагу продвинуться.

По словам военных, попытки оперативного окружения противника пока безуспешны благодаря подготовленным позициям и активному использованию современных средств наблюдения и ударов.

Украинские военные продолжают держать оборону и эффективно реагируют на все попытки противника.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты активизировали действия на севере Мирнограда (Донецкая область), усиливая давление на украинские оборонительные позиции. Подразделения ВСУ держат оборону и сдерживают попытки противника продвинуться вперед. Оккупанты пытаются накапливать тяжелую технику и личный состав.

