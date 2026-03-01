Россия ударила по Херсону: погибли четыре человека

Российская армия в воскресенье, 1 марта, ударила по Корабельному району Херсона. В результате вражеской атаки погибли четыре человека.

Об этом заявил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. Еще двое тяжелораненых впоследствии умерли в больнице.

"Из-за российского обстрела Корабельного района погибли двое пожилых женщин, которые находились у подъезда дома", — заявил чиновник.

Он также добавил, что еще двое горожан, 85-летняя женщина и 63-летний мужчина получили травмы, множественные осколочные ранения головы и туловища. Их обоих безотлагательно госпитализировали, но спасти их жизни медики не смогли.

По информации пресс-службы Нацполиции, враг ударил по микрорайону "Шуменский". Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 "Военные преступления" Уголовного кодекса Украины.

Российский террор Херсона и области

В субботу утром, 21 февраля, в Херсоне российские войска с помощью беспилотника атаковали маршрутное такси. В результате взрыва ранения получили три человека, среди них и водитель автотранспорта.

Также враг терроризирует и область: в результате атак в Херсоне и селе Солнечное пострадали шесть гражданских, среди них медицинская сестра и пациент больницы.

Напомним, ранее в ночь на понедельник, 16 февраля, россияне наносили удары по Херсону. Под атакой в очередной раз оказался главный корпус Херсонского государственного университета, здание получило значительные повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, также целью вражеской атаки было одно из городских учреждений здравоохранения. В результате удара ранения получили женщина и мужчина 58 и 62 лет, у них диагностировали минно-взрывные травмы и резаные раны лица.

