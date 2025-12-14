УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россия атаковала медучреждение в Херсоне, есть раненые: все подробности

Алексей Лютиков
War
1 минута
93
Россия атаковала медучреждение в Херсоне, есть раненые: все подробности

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Херсона постоянными обстрелами. В очередной раз целью вражеской атаки стало одного из учреждений здравоохранения.

В результате атаки ранения получили женщина и мужчина 58 и 62 лет. Об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

Последствия террора

По информации городской власти, путинские террористы ударили по медицинскому учреждению с помощью дрона. У пострадавших мужчины и женщины диагностировали минно-взрывные травмы и резаные раны лица. Оба человека были госпитализированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также российские оккупанты в очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Херсона. Разрушения и повреждения зафиксированы в системе централизованного водоснабжения. В связи с этим есть перебои с подачей воды даже по графику.

Энергетики и специалисты водоканала прилагают максимальные усилия для восстановления стабильной работы водоснабжения. Также продолжаются восстановительные работы на электросетях.

Россия атаковала медучреждение в Херсоне, есть раненые: все подробности

Напомним, что Россия второй день подряд массированно атаковала Одесскую область. Целью оккупантов снова стали энергетические и гражданские объекты. Однако на этот раз, в отличие от вчерашнего, информация о пострадавших не поступала.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 декабря Россия ударила КАБами по Запорожью. Один из прилетов произошел возле продуктового супермаркета АТБ, есть пострадавшие и разрушения. В другом районе облцентра после вражеских ударов горели машины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!