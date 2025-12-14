Россия атаковала медучреждение в Херсоне, есть раненые: все подробности

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Херсона постоянными обстрелами. В очередной раз целью вражеской атаки стало одного из учреждений здравоохранения.

В результате атаки ранения получили женщина и мужчина 58 и 62 лет. Об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

Последствия террора

По информации городской власти, путинские террористы ударили по медицинскому учреждению с помощью дрона. У пострадавших мужчины и женщины диагностировали минно-взрывные травмы и резаные раны лица. Оба человека были госпитализированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также российские оккупанты в очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Херсона. Разрушения и повреждения зафиксированы в системе централизованного водоснабжения. В связи с этим есть перебои с подачей воды даже по графику.

Энергетики и специалисты водоканала прилагают максимальные усилия для восстановления стабильной работы водоснабжения. Также продолжаются восстановительные работы на электросетях.

Напомним, что Россия второй день подряд массированно атаковала Одесскую область. Целью оккупантов снова стали энергетические и гражданские объекты. Однако на этот раз, в отличие от вчерашнего, информация о пострадавших не поступала.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 декабря Россия ударила КАБами по Запорожью. Один из прилетов произошел возле продуктового супермаркета АТБ, есть пострадавшие и разрушения. В другом районе облцентра после вражеских ударов горели машины.

