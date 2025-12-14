Россия атаковала Запорожье КАБами: прилет произошел возле супермаркета. Видео

Утром 14 декабря Россия ударила КАБами по Запорожью. Один из прилетов произошел возле продуктового супермаркета АТБ, ранения получили семь человек, среди них – ребенок.

В другом районе облцентра после вражеских ударов горели машины. О последствиях атак сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Последствия ударов войск РФ по Запорожью

Об угрозе применения россиянами управляемых авиационных бомб жителей Запорожской области Федоров предупредил в 09:52

Уже через полчаса стало понятно, что предупреждение было небезосновательным: вражеские КАБы прилетели по облцентру.

"Утром в выходной день враг атаковал Запорожье. На место выехали чрезвычайные службы. Последствия устанавливаются. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", –– писал Федоров в 10:25.

Уже к 10:44 стало известно, что в результате атаки есть пострадавшие.

"По меньшей мере четыре человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Россияне атаковали магазин в одном из микрорайонов города. Помещения разрушены, люди получают необходимую медицинскую помощь", – сообщал тогда Федоров, опубликовав кадры со страшными разрушениями магазина АТБ.

К 12 часам дня количество пострадавших возросло.

"Враг нанес по Запорожью 4 удара. На сейчас за помощью врачей обратилось 7 человек (в том числе ребенок). Все последствия устанавливаются, экстренные службы работают, людям оказывается помощь. Тревога раздается по всей территории области. Берегите себя и своих близких!" – писал тогда Федоров.

Тем временем в другом районе города в результате атаки горели легковые авто. Там по состоянию на 11 часов о пострадавших не сообщалось.

Впрочем, атака на тот момент продолжалась.

В 11:03 в регионе снова объявили воздушную тревогу, через минуту спустя стало известно, что область и город Запорожье находится под угрозой новых ударов КАБ, а после 11:14 Федоров сообщил о двух сериях взрывов в облцентре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия второй день подряд массированно атаковала Одесскую область. Целью оккупантов снова стали энергетические и гражданские объекты. Однако на этот раз, в отличие от вчерашнего, информация о пострадавших не поступала.

