Россия атаковала Запорожье КАБами: прилет произошел возле супермаркета. Видео
Утром 14 декабря Россия ударила КАБами по Запорожью. Один из прилетов произошел возле продуктового супермаркета АТБ, ранения получили семь человек, среди них – ребенок.
В другом районе облцентра после вражеских ударов горели машины. О последствиях атак сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Последствия ударов войск РФ по Запорожью
Об угрозе применения россиянами управляемых авиационных бомб жителей Запорожской области Федоров предупредил в 09:52
Уже через полчаса стало понятно, что предупреждение было небезосновательным: вражеские КАБы прилетели по облцентру.
"Утром в выходной день враг атаковал Запорожье. На место выехали чрезвычайные службы. Последствия устанавливаются. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", –– писал Федоров в 10:25.
Уже к 10:44 стало известно, что в результате атаки есть пострадавшие.
"По меньшей мере четыре человека ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Россияне атаковали магазин в одном из микрорайонов города. Помещения разрушены, люди получают необходимую медицинскую помощь", – сообщал тогда Федоров, опубликовав кадры со страшными разрушениями магазина АТБ.
К 12 часам дня количество пострадавших возросло.
"Враг нанес по Запорожью 4 удара. На сейчас за помощью врачей обратилось 7 человек (в том числе ребенок). Все последствия устанавливаются, экстренные службы работают, людям оказывается помощь. Тревога раздается по всей территории области. Берегите себя и своих близких!" – писал тогда Федоров.
Тем временем в другом районе города в результате атаки горели легковые авто. Там по состоянию на 11 часов о пострадавших не сообщалось.
Впрочем, атака на тот момент продолжалась.
В 11:03 в регионе снова объявили воздушную тревогу, через минуту спустя стало известно, что область и город Запорожье находится под угрозой новых ударов КАБ, а после 11:14 Федоров сообщил о двух сериях взрывов в облцентре.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия второй день подряд массированно атаковала Одесскую область. Целью оккупантов снова стали энергетические и гражданские объекты. Однако на этот раз, в отличие от вчерашнего, информация о пострадавших не поступала.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!