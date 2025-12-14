Во временно оккупированном Донецке кредитных должников заставляют идти на фронт – ЦНС

Оккупанты на временно оккупированной территории Украины нашли очередной повод, чтобы отправлять местных мужчин на войну. В частности в Донецке жителям, которые имеют долг по кредиту предлагают "добровольно" подписать контракт с российским минобороны.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Там отметили, что подобные случаи уже давно приобрели массовый характер.

"Во временно оккупированном Донецке жители с большими кредитными обязательствами сталкиваются с прямыми предложениями, которые трудно назвать добровольными: вопрос погашения задолженности фактически сводится к подписанию контракта с минобороны РФ", – говорится в сообщении.

Захватчики превращают долги в инструмент вербовки

В одном из случаев лицу, которое имело долг почти в три миллиона рублей во время приема у судебных приставов открыто предложили "решить проблему" путем заключения контракта и отправиться на фронт более чем на год с обещанием списания задолженности. Формально это подается как добровольный выбор, однако на практике речь идет об ультиматуме в ситуации полной безальтернативности.

По информации источников ЦНС, такие "предложения" уже давно не единичны. В исполнительных службах сложилась неофициальная практика системного давления на должников, которых целенаправленно склоняют к военной службе как к быстрому способу решения проблемы. При этом речь идет не только о кредитах.

Так, аналогичный подход применяют и в отношении штрафов, пени и других финансовых обязательств, которые человек не способен оплатить. Подобная схема имеет преимущества для оккупационной администрации по нескольким причинам: она снижает социальное напряжение вокруг долгов без реального решения экономических проблем и одновременно позволяет пополнять ряды военных подразделений.

В конце концов, финансовые проблемы перестают быть сугубо гражданским вопросом и становятся средством давления и принуждения.

"В итоге в оккупированном Донецке формируется система, где человек рассматривается не как гражданин с правами, а как "долговой ресурс". Отказ платить или невозможность это сделать автоматически открывает путь к фронту", – подытожили в ЦНС.

Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что в России снижается количество желающих подписать контракты с российским минобороны и отправиться на войну против Украины. Не помогают даже значительные денежные стимулы: сокращается набор даже в регионах, которые предлагают самые высокие выплаты за подписание контактов.

Как писал OBOZ.UA, по информации российского издания "Важные истории", в стране-агрессоре темпы набора новобранцев для войны против Украины существенно снизились. Контракты с минобороны РФ во втором квартале 2025-го подписало минимальное за последние два года количество россиян.

