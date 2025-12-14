Россия снова массированно атаковала Одесскую область: что известно о последствиях

В воскресенье, 14 декабря, Россия в очередной раз массированно атаковала Одесскую область беспилотниками. Целью оккупантов снова стали энергетические и гражданские объекты.

По состоянию на утро информация о пострадавших не поступала. Детали сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

"Этой ночью враг совершил очередную массированную атаку по территории Одесской области с применением ударных беспилотников", – написал чиновник.

Враг продолжает энергетический террор

В результате удара зафиксированы разрушения объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. На местах событий задействованы все профильные службы, а для поддержки населения развернуты пункты несокрушимости.

Также объекты критической инфраструктуры переведены на работу от генераторов. Кипер подчеркнул, что все усилия направлены на максимально оперативное устранение последствий очередного обстрела.

"Спасатели и коммунальные службы задействованы в полном объеме, правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против мирного населения", – говорится в сообщении.

По состоянию на 7:35 утра в Воздушных силах ВС Украины проинформировали воздушные цели в Черном море, которые двигались в направлении южного региона. Впоследствии сообщалось о КАБ в направлении Залива.

После 8:00 стало известно о вражеских дронах, приближавшихся в направлении Сергеевки, Затоки, Черноморского и Одессы.

По состоянию на 10:49 российские беспилотники все еще фиксируются вблизи Одессы и прилегающих районах.

Напомним, в ночь на 13 декабря основной целью оккупантов также стали объекты энергетической инфраструктуры, однако повреждения также зафиксированы в жилом секторе, о чем рассказали очевидцы.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на 13 декабря в Одесской МВА не давали никаких прогнозов относительно сроков возвращения электричества, тепла и воды – все зависит от работы энергетиков. Однако ориентировочное время восстановления указали в ДТЭК.

