'Обломок попал прямо в постели': жители Одессы рассказали о последствиях российской атаки. Видео

Ночью 13 декабря оккупационная армия РФ массированно атаковала дронами и ракетами Одессу. Основной целью обстрела стали объекты энергетической инфраструктуры, однако повреждения также зафиксированы в жилом секторе.

На данный момент известно четверых пострадавших в Одессе. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Последствия террора Одессы

По информации местных жителей, после продолжительной атаки, которая началась поздно вечером 12 декабря и завершилась только утром, они испытывают ужасное моральное состояние.

Одна из жительниц Одессы рассказала, что обломок вражеского снаряда попал прямо ей в постель. После ночной атаки в Одессе повреждены много окон, некоторые квартиры разрушены.

Очевидцы рассказали, что ночью в городе было очень громко. Несмотря на опасность люди пытались помочь соседям, которые наиболее пострадали от российских обстрелов.

Ранее OBOZ.UA писал, что ночью Россия атаковала Украину "Калибрами", "Кинжалами" и баллистикой, под ударами оказались, в частности, Одесская, Николаевская и Херсонская области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!