Россия атаковала Украину 'Калибрами' и баллистикой: какие регионы были под прицелом

В ночь на субботу, 13 декабря, российские войска устроили массированную атаку на Украину. Враг запустил крылатые ракеты "Калибр" и баллистику, целями врага были Одесская и Николаевская области.

Об этом информировали мониторинговые паблики, отмечая, что россияне били по энергетике и газу. О движении целей противника информировали Воздушные силы ВСУ.

Громко было в Одесской области, в частности в самой Одессе. Ракеты врага заходили на город с разных направлений.

О взрывах в Николаеве сообщил городской голова Александр Сенкевич.

После этого в местных каналах сообщали о перебоях со светом. Предварительно известно, что без электроэнергии остались люди в Одессе, Николаеве и Херсоне.

Напомним: российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области и повредила гражданское судно в порту Черноморск. Атака произошла 12 декабря после ночного удара по энергетической инфраструктуре Одессы. Там поврежден контейнерный перегружатель, а еще ранен работник частной компании.

Мы также писали о том, что в Одесской области в результате российских атак на энергосистему повреждены 20 подстанций. Энергетики показали, как сейчас выглядит одна из них.

Как сообщал OBOZ.UA, в южной части Украины из-за ударов российских захватчиков обесточены сразу несколько железнодорожных участков, ведущих к порту "Южный". Но несмотря на интенсивные атаки врага "Укрзалізниця" продолжает обеспечивать экспортную логистику в порты.

