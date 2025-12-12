Дроны СБУ повторно ударили по нефтедобывающим платформам РФ в Каспийском море: какие последствия

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ второй раз за эту неделю успешно атаковали нефтедобывающую платформу им. Филановского. Кроме того, была поражена и другая платформа – им. Корчагина.

Об этом сообщили источники OBOZ.UA в СБУ. По предварительной информации, беспилотники СБУ повредили критическое оборудование на обеих ледостойких платформах, что привело к приостановке производственных процессов.

Отметим, что оба атакованных объекта принадлежат компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" и работают в Каспийском море.

Месторождение им. Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

"СБУ продолжает системную работу, направленную на сокращение поступлений в бюджет РФ от нефтегазового сектора. Частота, география и точность ударов – это сигнал РФ, что пока продолжается ее агрессия, "бавовна" будет гореть на всех российских объектах, которые работают на войну", – отметил наш источник в СБУ.

Что предшествовало

11 декабря стало известно, что дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины впервые атаковали нефтедобывающие объекты страны-агрессора России в Каспийском море. Под ударом оказалась нефтедобывающая платформа им. Филановского компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Зафиксировано по меньшей мере четыре попадания. Из-за удачных действий украинских операторов на объекте полностью остановили добычу нефти и газа из более чем 20 скважин.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специальных операций ВСУ совместно с повстанческим движением "Черная Искра" осуществили успешную операцию в Каспийском море. В результате были поражены два российских судна, перевозивших военную технику и оружие.

