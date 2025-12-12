ССО и 'Черная искра' атаковали два российских судна в Каспийском море, которые перевозили оружие и технику: подробности

Силы специальных операций совместно с повстанческим движением "Черная Искра" осуществили удачную операцию в Каспийском море. В результате были поражены два российских судна, перевозивших военную технику и оружие.

Об этом 12 декабря сообщили ССО ВС Украины. Там заверили, что подобные диверсии направлены на подрыв наступательных возможностей противника будут продолжаться и в дальнейшем.

Что известно

"Подразделение Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением "Черная Искра" провели специальную операцию в результате которой поразили два судна РФ вблизи берегов Республики Калмыкия в Каспийском море, которые перевозили вооружение и военную технику", – говорится в сообщении.

Под атакой оказались суда – "Композитор Рахманинов" и "Аскар Сарыджа", которые агрессор использует в военных целях и которые находятся под санкциями США из-за участия в транспортировке военных грузов между Ираном и РФ.

Представители повстанческого движения существенно помогли осуществить операцию, обнародовав подробные данные о маршруте и характере груза этих судов.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", – указано в сообщении.

Стоит отметить, что подобные операции в Каспийском море проводились уже не один раз. Это в очередной раз подтверждает, что Украина выходит на уровень контроля России и в других акваториях, кроме Черного моря.

Напомним, в конце ноября стало известно, что у побережья Сенегала начало тонуть судно, которое работало на маршрутах российского так называемого теневого флота. Инцидент произошел после длительного простоя танкера в Атлантике, куда он отправился из российского порта Тамань в августе.

Судном оказался нефтетанкер M/T MERSİN, ходящий под панамским флагом и принадлежащий турецкой компании Besiktas Shipping. После выхода из порта РФ судно долго стояло без движения у африканского берега.

Как писал OBOZ.UA, 2 декабря в Черном море был атакован еще один российский танкер, который направлялся из РФ в Грузию. Судно перевозило подсолнечное масло. Атака произошла в 80 милях от берегов Турции.

