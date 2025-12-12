Силы обороны заблокировали противника в Купянске и зачистили северо-западную окраину города – DeepState

В результате успешной операции Вооруженных сил Украины остатки российских отрядов были заблокированы в Купянске Харьковской области. Все северо-западные окраины города уже зачищены от врага.

Об этом сообщает Deep State. Бои начинаются уже в центре города.

Ситуация в Купянске

Как сообщается, операция продолжается, ведь российские анклавы еще есть в центральной части города. Операция началась с создания рубежа блокировки и отрезания гарнизона противника в городе от основных сил.

Украинская армия относительно молниеносно заняла Радьковку и Кондрашовку, а также установила огневой контроль над Голубовкой.

"После этого состоялась зачистка Мирного (оккупационное советское название Москалевка) и северо-западных окраин самого Купянска", – говорится в сообщении от аналитиков.

Отмечается, что украинские армейцы продолжают выявление и уничтожение российских отрядов уже в центральной части города, где у врага есть несколько анклавов, куда те вынуждены были отойти. Операция продолжается.

Пресс-служба 2-го корпуса НГУ "Хартия" сообщила, что во время контратаки было уничтожено 1027 российских военнослужащих, освобождены села Кондрашовка и Радьковка и их окрестности, а также военные прорвались к реке Оскол севернее Купянска, полностью перекрыв наземные маршруты захода оккупантов в город.

Дополнительно сообщается, что российская группировка в Купянске, которая сейчас насчитывает более 200 военнослужащих, полностью окружена.

Напомним, ранее сообщалось, что российские силы находились в северных районах Купянска, однако они несут значительные потери. Враг не может эффективно пополнять свои силы, а попытки перебросить войска или действовать на другом берегу реки Оскол не приносят успеха.

Как сообщал OBOZ.UA, по удержанию Купянска у украинских защитников есть "позитивный прогноз" – ВСУ пусть постепенно, но вычищают город от оккупантов. Ситуация на восточном берегу реки Оскол также "достаточно стабильная", несмотря на то, что противник там активно атакует наших военнослужащих. Такую оценку в эксклюзивном интервью нашему изданию дал военный эксперт Владислав Селезнев.

