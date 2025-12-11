Оккупанты находятся в северных районах Купянска, но несут потери: Трегубов рассказал о ситуации

В Купянске сохраняется присутствие российских оккупантов в северных районах города, однако они несут значительные потери. Враг не может эффективно пополнять свои силы, а попытки перебросить войска или действовать на другом берегу реки Оскол не приносят успеха.

Ситуация остается стабильной благодаря контролю украинских сил и созданной оборонительной зоне вокруг города. Об этом сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Мы – Украина".

По словам Виктора Трегубова, россияне удерживают отдельные северные районы Купянска, но постоянно несут потери. Пополнение их сил в городе почти невозможно, что ограничивает их боеспособность и способность вести активные действия.

"В городе сохраняется присутствие россиян в северных районах города, где они постепенно несут потери. Они сейчас пытаются хоть как-то пополнить те силы, которые засели там, но без особых успехов для себя, продвинуть пополнение сейчас не удается", – отметил он.

Враг пытается использовать коммуникации и погодные условия для переброски войск, однако вокруг города создана оборонительная килзона, которая эффективно препятствует этим попыткам. Попытки перейти на Купянск-Узловой или действовать на другом берегу реки Оскол остаются безрезультатными.

Трегубов отметил, что россияне пытаются создавать впечатление контроля над городом, но это часть их информационной политики, а не реальной военной ситуации. Несмотря на заявления оккупантов об успехах, фактически они несут потери быстрее, чем пытаются пополнять свои подразделения.

"И в самом городе они несут потери быстрее, чем пытаются как-то там пополнять. То, что они параллельно рисуют себе победы и контроль над городом – это результат того, что один раз солгав, невозможно давать заднюю. Это особенность россиян в их информационной политике", – объяснил он.

Украинские силы контролируют окрестности Купянска, что не дает врагу возможности наращивать активность или продвигаться вглубь территории. Частичная активность противника вокруг города и попытки перебрасывать войска не меняют стабильности ситуации.

Напомним, украинские военные продолжают методично уничтожать врага и его технику, в частности на одном из самых тяжелых участков фронта. На этот раз наши бойцы на Купянском направлении (Харьковская область) поразили пехоту, мотоциклы, авто и беспилотники оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, по удержанию Купянска у украинских защитников есть "позитивный прогноз" – ВСУ пусть постепенно, но вычищает город от оккупантов. Ситуация на восточном берегу реки Оскол также "достаточно стабильная", несмотря на то что противник там активно атакует наших военнослужащих. Такую оценку в эксклюзивном интервью нашему изданию дал военный эксперт Владислав Селезнев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!