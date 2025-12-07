Украинские воины на Купянском направлении поразили пехоту, мотоциклы, авто и БПЛА врага: эффектное видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать врага и его технику, в частности на одном из самых тяжелых участков фронта. На этот раз наши бойцы на Купянском направлении (Харьковская область) поразили пехоту, мотоциклы, авто и беспилотники оккупантов.

Эффектное видео удачной операции опубликовали в Telegram-канале Сухопутных войск Украины. Отмечается, что работали пилоты 14 механизированной бригады.

"Купянское направление. Работают пилоты 14 механизированной бригады – метко и безжалостно к врагу. На видео – поражения пехоты, мотоциклов, автотехники и БПЛА", – говорится в подписи под видео.

Утром 7 декабря стало известно о том, что Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1080 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 180 тыс. 870 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия пытается скрыть реальные масштабы инвалидности среди своих военных. Однако масштабы проблемы выдает скачок бюджетных расходов на протезирование.

Также сообщалось, что руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил: удары Украины наносят России больше потерь, чем все западные санкции.

