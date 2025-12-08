ВСУ отминусовали еще 810 российских военных и почти 600 единиц техники и вооружений за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 810 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 181 тыс. 680 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 7 декабря, украинские воины ликвидировали два танка (11 403), одну боевую бронированную машину (23 689), 10 артиллерийских систем (34 917), 530 БпЛА оперативно-тактического уровня (88 457) и четыре крылатые ракеты (4 058).

Также уничтожено 47 единиц автомобильной техники и автоцистерн (69 182) и три единицы спецтехники (4 018).

В целом Россия за сутки потеряла 597 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1562 РСЗО, 1253 средства ПВО, 431 самолет, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, подводную лодку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские воины на Купянском направлении поразили пехоту, мотоциклы, авто и БПЛА врага.

Также стало известно, что Россия пытается скрыть реальные масштабы инвалидности среди своих военных. К такому выводу пришли в украинской Службе внешней разведки – на основе скачка расходов на протезирование.

