В Чернигове 'Шахед' взорвался возле многоэтажки: пострадали люди. Фото

В ночь на 8 декабря россияне устроили новую воздушную атаку на Украину, взрывы, в частности, раздавались в Чернигове. В облцентре один из вражеских дронов взорвался возле многоэтажки.

Известно о двух пострадавших, поврежденных авто и пожаре на газопроводе. О последствиях рассказал начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский.

Что известно

О том, что новая российская атака не миновала для Чернигова бесследно, Брижинский сообщил в 03:16 ночи.

"Вражеский БпЛА взорвался возле многоэтажного дома. Взрывной волной были выбиты окна и двери, повреждены автомобили. На месте происшествия возник пожар газопровода. Аварийные службы ликвидируют последствия", – рассказал чиновник.

Начальник МВА также показал последствия взрыва на фото.

Не обошлось, по словам Брижинского, и без пострадавших.

"Два человека получили ушибы. Им оказывается помощь", – отметил он.

В Воздушных силах около 2 часов ночи предупреждали черниговцев об угрозе дронового удара врага.

"Чернигов – в районе города вражеский БПЛА", – отмечалось в сообщении, опубликованном в 01:57.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью российские захватчики ударили дронами по многоэтажке в Ахтырке. В результате атаки есть пострадавшие. На месте удара еще ночью начали спасательную операцию.

Также сообщалось, что на Полтавщине дрон разрушил дом женщины, сын которой пропал без вести на фронте.

