На Полтавщине дрон разрушил дом женщины, сын которой пропал без вести на фронте. Видео

В селе Новая Знаменка под Кременчугом (Полтавская область) в ночь с 6 на 7 декабря российский обстрел повредил частные домовладения. Пострадал и дом Любови Терещенко, сын которой – военнослужащий, который защищал Украину на передовой и уже более восьми месяцев считается пропавшим без вести.

Сама женщина уцелела. Она плакала, когда рассказывала о последствиях вражеского удара. Видео, снятое на месте происшествия, опубликовал местный телеканал "Візит".

По информации журналистов, в Новой Знаменке больше всего пострадало подворье именно госпожи Терещенко.

Украинка в отчаянии сообщила, что дрон-камикадзе "Шахед" попал рядом с хозяйственной постройкой и вызвал сильный пожар.

"Там курятник сгорел, дрова все сгорели. Вот летнюю кухню выбило, гараж выбило, все повыбивало. Окна здесь выбило... Крыши посносило", – сказала женщина дрожащим голосом.

Когда начались взрывы, она выскочила на улицу, чтобы вынести документы в подвал. Вместе с дедушкой они одевались в коридоре, как раз хотели спускаться в укрытие, когда российский беспилотник упал очень близко.

"И оно за сараем как ударило! Курятник, дрова как начали гореть..." – рассказала Терещенко.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье оккупанты ударили по Полтавщине дронами и ракетами. Были повреждены дома, а также предприятия энергетического сектора в Кременчугском районе: повреждено оборудование, возникли пожары на местах попаданий. После этого в некоторых населенных пунктах возникли проблемы с теплом и водоснабжением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!