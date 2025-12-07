Армия России изменила тактику ударов по гражданской инфраструктуре Украины: в чем суть

Страна-агрессор Россия переключилась на гражданские объекты в Украине, которые ранее считались слишком важными для жизни миллионов украинцев, чтобы их целенаправленно атаковать. Новые удары задели транспортные узлы, логистические центры и энергетическую инфраструктуру, что создает дополнительные риски для страны.

Об изменении тактики сообщило издание BILD, которое со ссылкой на военного обозревателя Юлиана Рёпке описало детали последних ударов. Он отметил, что РФ начала бить по гражданским объектам, которые ранее считались неприкосновенными. По словам Рёпке, "более 300 Шахедов, Кинжалы, северокорейские KN-23 и другие ракеты стали частью одного из самых масштабных обстрелов за последнее время".

Так, 5 декабря российская армия осуществила масштабную воздушную атаку по Украине, выпустив 653 средства поражения. Эти удары задели вокзал в Фастове, почтовые и медицинские склады, а также энергетические объекты в разных регионах страны. Атака произошла в течение суток на территории нескольких областей, ее последствия уже ощутили сотни тысяч людей.

Новые приоритеты

Изменение подхода заметно сразу в нескольких направлениях. Если раньше Москва системно обстреливала железную дорогу преимущественно на Востоке, то теперь одной из главных целей стал вокзал в Фастове. Местные жители говорят о сильных разрушениях. Атака по сортировочному центру Новой почты в Днепре, крупнейшей частной почтовой компании страны, стала еще одним индикатором нового замысла России. Люди пишут в соцсетях, что уничтожены десятки тысяч посылок, включая отправления для военных.

Под ударами оказалась и медицинская логистика. С конца ноября Россия целенаправленно бьет по центральным распределительным базам, обеспечивающим больницы критически важными материалами. После обстрела склада во Львове 600 медучреждений остались без снабжения, что создает дополнительную нагрузку на систему.

Масштаб разрушений

Главная цель, впрочем, остается неизменной – энергетика. Глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что из-за повреждения сетей жители ряда регионов вынужденно живут по 12–16 часов без света.

Свежие удары подтверждают эту тенденцию. В Черниговском районе дроны попали в предприятие критической инфраструктуры и энергетический объект, обесточив несколько населенных пунктов. А 7 декабря в Кременчугском районе российские ракеты и дроны попали в предприятия энергетического сектора, что повлекло новые отключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 декабря российские войска начали массированную комбинированную ракетно-дронную атаку. РФ подняла стратегическую авиацию и запустила по Украине БпЛА, "Кинжалы" и баллистику, уже утром состоялись пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования.

