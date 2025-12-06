РФ подняла стратегическую авиацию и запустила по Украине БпЛА, 'Кинжалы' и баллистику: все детали

С вечера пятницы, 5 декабря, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив десятки ударных БпЛА. Позже стало известно о взлете бортов вражеской стратегической авиации.

Об этом сообщили мониторинговые паблики. О движении беспилотников противника информируют Воздушные силы ВСУ.

Что известно об атаке РФ

По состоянию на 00:00 тревога была объявлена в ряде областей Украины. Вражеские БпЛА фиксировали в Николаевской, Киевской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Новые группы БпЛА заходили в Херсонскую область и на северо-восток Харьковщины.

"БпЛА с Херсонщины курсом на/мимо Березнеговатое (Николаевская область); БпЛА с Николаевщины курсом на/мимо н.п.Токаревка/Березовка (Одесская область); БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей курсом на Винницкую область (вектор – Оратов)", – информировали ВС ВСУ.

Тем временем мониторы писали, что зафиксирован взлет по меньшей мере двух бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Белая" (Иркутская область). Дополнительно зафиксирован взлет как минимум двух бортов Ту-160 с аэродрома "Украинка" (Амурская область).

Российские БпЛА летели на Самар (Днепропетровская область), Изюм (Харьковская область), Чернигов и Чугуев, а также на Киев.

В 01:02 ВС ВСУ сообщили о БпЛА в направлении Киева, Чернигова, Харькова, Днепра, Павлограда, Кременчуга.

В 01:22 стало известно о взлете МиГ-31К, который является носителем ракеты "Кинжал". Ракетная опасность распространилась на всю Украину. Эти ракеты и баллистика летели на Киев, также под баллистическим ударом Днепр. Атаковал враг и Днепропетровскую область.

Громко было и в Запорожской области, сообщили в ОВА.

Новые группы вражеских БпЛА заходили на Херсонщину с ВОТ, на Николаевщине, Харьковщине, Донетчине – двигались западным курсом.

Последствия атаки РФ

В Чернигове зафиксировано падение вражеского беспилотника. Последствия уточняются, сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 137 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 80 целей. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

