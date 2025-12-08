Оккупанты ударили дронами по многоэтажке в Ахтырке: есть пострадавшие, продолжается спасательная операция

В Ахтырке Сумской области в ночь на 8 декабря раздавались взрывы; один из российских "Шахедов" попал в многоквартирный жилой дом. Пострадали по меньшей мере семь человек.

Вражескую атаку подтвердил начальник ОВА Олег Григоров. В своем Telegram-канале он заявил, что агрессор запустил по Ахтырской громаде несколько ударных беспилотников.

"Попали в многоэтажку, есть пострадавшие: предварительно, пятеро гражданских находятся в больнице, медики оказывают необходимую помощь. Информация о состоянии людей и повреждениях уточняется", – написал чиновник около 00:50 понедельника (впоследствии количество пострадавших возросло).

Все соответствующие службы начали аварийно-спасательные работы и ликвидацию последствий обстрела; был развернут штаб. Известно, что после взрыва в доме разгорелся пожар.

"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. В который раз – в то время, когда люди спали в своих домах", – отметил глава Сумской областной военной администрации.

"Дом получил масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть – деблокировали из поврежденных этажей", – проинформировал Григоров.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Только за прошедшую неделю (1–7 декабря) Россия запустила по нашей стране более 1600 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб, почти 70 ракет различных типов. Основные цели очередных вражеских ударов – инфраструктура, поддерживающая обычную жизнь.

– Страна-агрессор в своих обстрелах переключилась на важные гражданские объекты в Украине: транспортные узлы, логистические центры, энергетическую инфраструктуру и так далее. РФ начала бить даже по тем целям, которые ранее считались неприкосновенными.

