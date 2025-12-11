РФ прячет большие резервы в тылу, планирует перемирие и прорыв на Константиновку: интервью со Ступаком

Страна-агрессор Россия может предложить Украине рождественское перемирие, но не на дату, когда Рождество празднуют в Украине, 25 декабря, а на "свое", то есть на 7 января. Возможно прекращение огня на отдельных участках фронта, однако враг будет использовать это время для переброски сил и усиления своих позиций. В то же время на прекращение ракетно-дроновых обстрелов по Украине рассчитывать не стоит.

Враг по-прежнему рассматривает восточное направление Украины как приоритетное и именно здесь накапливает наибольшее количество личного состава. Если противнику удастся "додавить" Покровск и Мирноград, он активизирует усилия по захвату Константиновки, куда перебросит дополнительные силы с Покровского направления. Как можно создать для оккупанта серьезные проблемы? Большую роль в этом могут сыграть ракеты дальностью более 100 километров – ими можно будет уничтожать дополнительные силы врага, которые он прячет в глубоком тылу.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– В последние дни враг заметно активизировался на севере Харьковщины. Он пытается перерезать логистические пути, взять их под контроль с воздуха и тому подобное. Может ли это означать, что за несколько недель до Нового года враг планирует изменить направление главного удара?

– Вряд ли они изменят направления, ведь они уже год танцуют вокруг Поквроска, следовательно, Донецкая область остается приоритетом. А о логистике – я уверен, что россиянами просто был проведен определенный анализ, они посмотрели, мол, а чего мы этого не делаем, чего не уничтожаем дамбы, плотины и т.д., почесали репу и решили: давайте уничтожать именно там.

Они действовали из расчета, что если не будет обеспечения нашей группировки в Харьковской области, она просядет и тогда россияне смогут получить преимущество теми силами, которые есть по состоянию на сейчас.

– То есть вы считаете, что не было переброски дополнительных сил именно на этот участок фронта?

– По крайней мере, мы это не наблюдали, это разведка должна сказать, потому что мы, гражданские, этого не видим, в открытых источниках таких публикаций не было. Но сил у них в целом хватает для того, чтобы это сделать. На все про все у них остается ориентировочно полмиллиона человек на разных фронтах. 170–180 тысяч у них скованно в Покровске, и почти 500 остается для того, чтобы сделать что-то на других направлениях.

– Считаете ли вы, что враг может поставить перед собой такую цель соединить два "островка" на севере Харьковщины, в районе Волчанска и Липцев? А также, например, попытаться соединить Волчанский "островок" с другим "островком" в направлении Купянска?

– Я думаю, такого плана нет. Дело в том, что они растягивают наши силы, это не секрет. А соединение этих "островков" ничего не добавляет, как по мне. То есть они действительно добиваются достижения своей цели. Мы растянуты, начиная от Харьковской области вплоть до города Херсона. Это 1250 километров, очень большое расстояние. Поэтому я не думаю, что будет что-то дополнительное.

– Вопрос в том, какие акценты будет делать враг до конца текущего года, в течение следующих недель. Как вы думаете, он будет пытаться добить тему Покровска – Мирнограда, пытаться захватить Купянск? Может ли враг позволить себе какие-то другие цели?

– Мы лишь предполагаем. Как по мне, главная цель – это Покровск, ведь там осталось совсем ничего. Я уверен, что с точки зрения россиян, там надо только еще немножко дожать, сделать небольшие усилия – и все будет сделано. Я думаю, что Покровск и Константиновка – это приоритеты номер один.

А на других направлениях у них людей, к сожалению, хватает. Думаю, они будут пытаться и там давить. Например, в Гуляйполе, тоже вариант.

– Вы упомянули Константиновку. Действительно, там опасная ситуация, но не настолько, как в Покровске. Пока не похоже даже на то, что враг там создал полуокружение. Тем не менее, по вашему мнению, есть ли реальная угроза захвата этого города, скажем, до Нового года?

– До Нового года – нет. Но как только падет Покровск и Мирноград, то сразу вся эта масса навалится на Константиновку. Та масса, которая есть, плюс то, что освободится после захвата Покровска. И это будет действительно большая масса людей и много техники.

– Если послушать большинство прогнозов, то они, к сожалению, негативные для нас. Но может ли быть какой-то позитив? Вы знаете, что в Украине сейчас создаются Штурмовые войска, меняется подход к структуре ВСУ и тому подобное. Что может помочь Вооруженным силам, когда враг существенно превосходит численно? Что может помочь если не переломить ситуацию в свою пользу, то по крайней мере стабилизировать ее?

– Как по мне, ракеты, потому что у нас нечем попадать по России. Дело в том, что у них много людей. К тому же часть они где-то прячут, на расстоянии за отметкой 100 плюс километров – там, где мы до них дотянуться не можем и где они чувствуют себя свободно. Такую большую массу есть где спрятать. Там много санаториев, бывших военных частей и тому подобное.

Поэтому если и когда у нас будут эти ракеты и мы сможем до них дотянуться, тогда у россиян действительно начнутся огромные проблемы. Пока что таких ресурсов и таких возможности у нас нет. Да, до 100 километров мы дотянуться можем. Но глубоко туда, где они чувствуют себя вольготно, к сожалению, пока что нам нечем дотянуться. И это пока работает против нас.

– Не раз озвучивались определенные мысли относительно так называемого Рождественского перемирия. Верите ли вы в то, что оно возможно?

– Абсолютно нет. Я думаю, что россияне нам это не дадут, потому что у нас Рождество разное. У нас 25 декабря, а у них там свое 7 января. На свое, действительно, они попытаются разыграть эту карту. Мол, давайте сделаем. Но ведь они будут играть по-хитрому. Заставят нас остановиться, прекратить боевые действия, а сами будут проводить боевые действия и переброской сил. То есть это будет игра в одни ворота.

– Но ведь и мы можем перебрасывать силы во время перемирия, не так ли?

– Ну, можем, но они будут нас обвинять. Они хотят сыграть медийно. Мол, смотрите, украинцы нарушают, а мы, россияне, нет. Да и американцы, скорее всего, тоже будут подыгрывать россиянам - видите, россияне предложили перемирие, а украинцы нарушают.

– Собственно, если говорить о 25 декабря и 7 января, то разница всего две недели, это не существенно. Итак, все же, по вашему мнению, может быть такое, что Россия предложит режим прекращения огня на несколько дней?

– Да, но россияне предложат прекращение огня только на фронте. Они не пойдут на предложение ограничить ракетные удары. Я уверен, что они их будут продолжать. Но, я думаю, что предложение будет. Возможно, даже на каком-то направлении действительно будет затишье. Однако в целом они будут использовать его для перемещения сил и усиления, чтобы дальше двигаться вперед.