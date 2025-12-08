Российские войска пытаются нарушить украинскую логистику на севере Харьковщины: в ISW оценили последствия ударов. Карта

Российские войска прилагают усилия для перерезания логистических путей Сил обороны на севере Харьковщины. Взяв их под контроль с воздуха, россияне надеются переломить в свою пользу ситуацию на Харьковском направлении.

В рамках текущих усилий накануне, 7 декабря, оккупанты ударили по дамбе вблизи Печенег и по мосту в Старом Салтове. Что задумала Москва и насколько планы врага могут быть воплощены в жизнь, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

Что происходит на Харьковщине

Аналитики считают, что сейчас российские войска проводят кампанию по воздушному перекрытию украинских наземных линий связи на севере Харьковской области – что, в случае успеха, может нарушить логистику Украины и в конце концов будет способствовать продвижению оккупантов на поле боя.

Такой замысел оккупантов, отметили в ISW, подтвердят их последние действия на Харьковщине.

Так, накануне, 7 декабря, стало известно, что российские войска ударили по мосту в Старом Салтове (к востоку от Харькова и примерно в 16 километрах от линии фронта) и по дамбе в Печенегах. Служба восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области сообщила, что из-за этого местные власти были вынуждены закрыть две автомобильные дороги территориального значения: Т-21-11 Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук вблизи поселка Печенеги и Т-21-04 Харьков – Волчанск – КПП Чугуновка вблизи поселка Старый Салтов.

Глава Печенежской громады Александр Гусаров 7 декабря подтвердил, что российские войска нанесли ракетный удар по дамбе Печенежского водохранилища, что привело к прекращению движения транспорта через дамбу. Аналитики же геолоцировали кадры от 7 декабря, которые показали повреждение дамбы после российского удара.

"Российские удары по мосту и дамбе, вероятно, направлены на ухудшение состояния украинских глобальных военных комплексов, обеспечивающих поставки на Волчанский, Великобурлукский и Купянский направления. Сообщается, что украинские войска были готовы к такому сценарию, поэтому эффективность этих российских ударов по украинской логистике может быть ограниченной", – отметили в ISW.

Также аналитики привели воскресное заявление украинского 16 армейского корпуса о том, что российские войска уже давно систематически обстреливают дамбу Печенежского водохранилища ракетами, "Шахедами", КАБами, беспилотниками "Молния" и FPV-дронами, но только в последние дни начали уничтожать этот район.

В 16-й армейском корпусе также отметили, что украинские войска давно осознают потенциальные риски для дамбы и разработали планы действий в чрезвычайных ситуациях и запасные маршруты на случай ее значительного повреждения.

"Российские кампании по воздушному перекрытию предусматривают удары по целям в ближнем и оперативном тылу, таких как дороги, железные дороги и мосты, поддерживающие украинские глобальные военные комплексы. Они направлены на содействие дальнейшим российским наступательным операциям в последующие недели и месяцы путем ухудшения способности Украины поддерживать оборону на передовой. Российские удары, направленные на оперативный тыл на Харьковском, Великобурлукском и Купянском направлениях, могут быть направлены на воспроизведение этих эффектов на этих участках фронта в рамках подготовки к усиленным наступательным операциям", – указано в материале.

Однако аналитики выразили сомнения в том, что замысел россиян увенчается успехом.

"Российские войска, как известно, не смогли воспроизвести успехи, достигнутые их многомесячной кампанией по воздушному перекрытию на Покровском направлении, на других участках фронта, возможно потому, что Россия может выделить только необходимые ресурсы для достижения таких эффектов в большом масштабе в одном оперативном районе", – считают в ISW.

Аналогичные попытки сейчас оккупанты осуществляют на стыке Днепропетровщины и Запорожья: там они также усилили удары по мостам.

В частности, геолоцированные кадры от 6 декабря зафиксировали удары российских дронов по заминированному мосту через реку Гайчур в центре Андреевки (к юго-западу от Александровки и к северу от Гуляйполя).

"ISW продолжает оценивать, что способность России пересечь реку Гайчур, вероятно, будет определяющим фактором в ее способности осуществлять значимое оперативное продвижение дальше на запад. Российские войска, возможно, разрушили мост в Андреевке, чтобы нарушить снабжение и изолировать украинские войска на восточном берегу реки, а также способствовать продвижению России в районе к югу от реки вблизи Александровки. Удар по мосту свидетельствует о том, что российские войска уверены, что они смогут пересечь реку в другой точке или смогут восстановить переправу через Андреевку в будущем", – прокомментировали действия захватчиков в ISW.

