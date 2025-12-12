Украина наращивает операции в российской "тихой гавани": что  означает атака дронов в Каспийском море и чего ожидать

Ударные дроны СБУ атаковали нефтедобывающую платформу российской компании "Лукойл-Нижневолжскнефть". Казалось бы, что в этом удивительного – с учетом активности украинских морских и воздушных дронов, но цимес в том, что это произошло в Каспийском море. Причем это не первая успешная операция по поражению целей в этом регионе, что означает расширение и интенсификацию операций в акватории Каспия.

Согласно опубликованной информации, платформа получила минимум четыре прямых попадания ударными воздушными дронами, что вынудило приостановить на объекте добычу нефти из более чем 20 скважин.

Конечно, если говорить о факте поражения объекта нефтедобывающей отрасли в Каспийском море (а если быть точным – озере), то это первый верифицированный факт. Но вот в том-то и дело, что сами по себе налеты и успешные операции в этом регионе осуществляются не впервые и, следует отметить, масштабируются.

Каспий – не тихая гавань

В ноябре 2024 года впервые за весь период полномасштабного вторжения украинские дроны нанесли удар по кораблям Каспийской флотилии ВМФ РФ.

Согласно опубликованной тогда информации, в результате удара были повреждены боевые корабли проекта 11661 "Татарстан" и "Дагестан", а также прилет пришелся в зону швартовки малого ракетного катера проекта 21631 и ракетного катера проекта 12418, единственным представителем которого в составе Каспийской флотилии является "Ступинец".

Важным моментом удара являлось не только то, что это был регион, впервые на себе ощутивший эффективность украинских дальних дронов, но и тот факт, что наше средство поражения преодолело в дневное время суток сотни километров через российскую эшелонированную ПВО и нанесло удар по кораблям, которые сами по себе представляют собой плавучие, морские системы ПВО!

Но могли ли себе представить российские оккупанты, что это будет лишь проба пера? Ответ очевиден – нет.

Ведь в конце апреля 2024 года из Новороссийска, куда был выведен основной боевой состав ЧФ РФ, вывели два малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт", а именно – "Амур" и "Тучу". Их перебазировали на судостроительный завод в Зеленодольске (Татарстан) для достройки, а затем в Каспийское море. Казалось бы, от греха подальше, но нет.

Буквально в начале декабря 2025-го, в ночь на первое, украинские дроны атаковали объекты в Дагестане.

Ранее, в октябре, ССО Украины нанесли удар по ракетному кораблю проекта 21631 "Буян-М", который шел из Балтийского в Каспийское море.

Теперь же Украина сосредотачивается не только на вопросе выведения из работоспособного состояния российской нефтеперерабатывающей отрасли в европейской части страны, а также танкерных перевозках теневого флота в Чёрном море, но и начинает точечные операции в Каспийском море/озере. Причем эти операции касаются не только флотской компоненты, но и добывающей отрасли.

И, судя по всему, ресурсов и возможностей предотвратить эти атаки у России в достаточном количестве на сегодняшний день нет.

Выводы

Украина еще год назад испробовала возможности по дальним ударам в тех регионах Российской Федерации, которые считались глубоко тыловыми либо тихой гаванью. Проба пера подразумевала испытание на прочность средств ПВО и проведение первичной разведывательной деятельности.

Сейчас же мы видим, как в Черном море украинские дроны берут под свой контроль перевозку нефтепродукции российским теневым флотом и создают для страны-агрессора риски полной блокады этой акватории – не только в плане военных кораблей, но и коммерческого судоходства.

Однако и Черного моря мало. Украина выходит на уровень контроля России и в других акваториях. И если пока до Балтийского моря мы не можем дотянуться, то транзит между морями, как видим, может перехватываться, что создает угрозы. Но где вполне реальная перспектива создания для России следующих совсем не комфортных условий, так это, конечно же, на Каспии.

Потеря Россией контроля на Черным морем – вопрос уже давно решенный, но если в 2026 году это произойдет, например, еще на Каспии… Такого позора для российского, советского или российско-имперского флота – превратиться в тушу для битья в двух морях, пускай даже одно из них –это по факту озеро, – еще никогда не было в разрезе столетней истории.

С другой стороны, повторюсь, это пока еще Украина системно не стала работать по Балтийскому морю.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".