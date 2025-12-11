Не менее четырех попаданий: дроны СБУ остановили работу нефтедобывающей платформы РФ в Каспийском море

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины впервые атаковали нефтедобывающие объекты страны-агрессора России в Каспийском море. Под ударом оказалась нефтедобывающая платформа им. Филановского компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

Об этом OBOZ.UA сообщили информированные источники в СБУ. Зафиксировано как минимум четыре попадания.

Из-за удачных действий украинских операторов на объекте полностью остановили добычу нефти и газа из более чем 20 скважин.

Месторождение, которое оказалось под атакой украинских дронов, является одним из крупнейших в российской части Каспийского моря. Оно имеет 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

Вся добытая продукция направлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум. Также известно, что предприятие обеспечивало потребности российских оккупационных войск.

"СБУ продолжает успешные спецоперации против российского нефтегазового сектора, постоянно расширяя их географию. "Бавовна" в Каспийском море – это очередное напоминание рф, что все ее предприятия, которые работают на войну, являются законными целями. Где бы они ни находились", – отметил информированный источник.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий "теневому флоту" России. Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

Кроме того, в Краснодарском крае России 5 декабря был атакован терминал сжиженного газа в порту "Темрюк". Операцию осуществил Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины.

