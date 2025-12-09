Пылало трое суток: поражение терминала сжиженного газа в российском порту 'Темрюк' было операцией СБУ. Видео

В Краснодарском крае России 5 декабря был атакован терминал сжиженного газа в российском порту "Темрюк". Операцию осуществил Центр спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины.

Атакованный объект горел в течение трех суток. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники.

Подробности операции

По информации источников, за успешным выведением из строя терминала по перевалке сжиженного газа в порту "Темрюк" в Краснодарском крае России стоит Центр спецопераций "Альфа" СБУ. Атака была осуществлена 5 декабря беспилотниками.

Целью БПЛА стали производственные мощности общества с ограниченной ответственностью "Мактрен-Нефть", которые горели трое суток. В результате прилетов начался масштабный пожар в резервуарном парке: горели более 20 резервуаров объемом по 200 кубометров из 30 имеющихся.

Кроме того, дроны СБУ уничтожили железнодорожные цистерны, промежуточную заправочную емкость и ливне-наливную эстакаду. Общая площадь пожара составила около 3 тыс. кв. метров.

"СБУ и дальше будет проводить систематическую работу по урезанию поступлений от нефтегазового сектора в экономику России. Именно эти деньги финансируют войну против Украины. "Бавовна" в российском тылу на объектах, работающих на войну, будет пылать и дальше", – отметил информированный источник в СБУ.

Что известно о предприятии

Предприятие ООО "Мактрен-Нафта" в Краснодарском крае известно как первый в России терминал для перевалки сжиженных углеводородных газов. Расположено в морском порту Темрюк.

Основная деятельность – перевалка сжиженных углеводородных газов (LPG) из железнодорожных цистерн и танкеров на специализированные суда-газовозы для экспорта. Это первый российский перевалочный комплекс, спроектированный и построенный именно для перевалки LPG.

Годовая мощность рассчитана на перевалку 400 тыс. тонн газа. К предприятию ведут две железнодорожные сливные эстакады, позволяющие одновременно сливать до 40 цистерн. Парк резервуаров рассчитан на хранение 6000 кубометров сырья.

Причал предприятия способен принимать суда длиной до 140 метров и осадкой до 6,5 метров. Компания также предоставляет услуги по приему железнодорожных цистерн, накоплению судовых партий, смешиванию различных видов сжиженного газа и бункеровке судов.

Ранее в сети показали последствия атаки на нефтебазу в Ливнах Орловской области РФ. Спутники зафиксировали уничтожение двух больших резервуаров, где хранились горюче-смазочные материалы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 декабря ряд российских городов оказались под атакой дронов-камикадзе. Многочисленные взрывы прогремели в Чебоксарах, Рязани и Липецке. На некоторых локациях после атаки возникли сильные пожары.

