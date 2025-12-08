В сети показали последствия атаки на нефтебазу Ливны в Орловской области РФ: спутниковые фото

Спутниковые снимки подтвердили последствия атаки Сил беспилотных систем ВСУ на нефтебазу в российском городе Ливны Орловской области, которая произошла в начале декабря. Новые фото из космоса зафиксировали уничтожение двух больших резервуаров, где хранились горюче-смазочные материалы. Снимки обнародовали 7 декабря, и они показывают масштаб повреждений на объекте.

Материалы со спутниковыми изображениями оказались в доступе издания NV, которое предоставило сравнение снимков за два периода. На них четко видно, как часть инфраструктуры нефтебазы исчезла после удара.

В публикации отмечено: "На фото от 26 ноября зафиксировано 11 резервуаров, а на снимке от 6 декабря осталось девять". По открытым техническим данным, один резервуар типа РВ-5000 способен вмещать до 2000 кубов топлива.

Пожар после атаки

Ранее российские Telegram-каналы, в частности ASTRA, писали, что в ночь на 2 декабря местные жители слышали взрывы и видели зарево над нефтебазой в Ливнах. Люди снимали пламя на видео, и эти кадры быстро разошлись по соцсетям.

Каким-то образом это всегда повторяется: как только появляется дым, местные достают телефоны, хотя, видимо, и сами не очень понимают, что именно зафиксировали. Губернатор региона Андрей Кличков тогда подтвердил инцидент и заявил, что регион снова атаковали беспилотники, а пожар возник "на объектах топливно-энергетического комплекса" Ливенского района.

Уже позже Генштаб ВСУ официально подтвердил: ударные дроны украинских сил 2 декабря поразили нефтебазу Ливны. Там загорелись два резервуара РВ-5000, именно те, исчезновение которых сейчас показывают спутниковые снимки. Это, в конце концов, и совпало с сообщениями российских пабликов о "ярком пламени" над объектом.

Уничтоженные резервуары

На снимках, сделанных с разницей в десять дней, видно уменьшение количества резервуаров с 11 до девяти. Два из них, судя по характерным следам на месте, разрушены полностью. Известно, что каждый резервуар типа РВ-5000 может удерживать до 2000 кубов горючего, следовательно, суммарная потеря составляет около 4000 кубов. Объект расположен на юго-востоке Орловской области, где функционирует нефтебаза "Орелнефтепродукт". Именно она и попала под ночную атаку беспилотников.

Тогда OBOZ.UA писал, что на месте работали подразделения МЧС, которые пытались локализовать пожар. По словам губернатора, пострадавших нет, но на момент подтверждения атаки местные власти воздерживались от каких-либо деталей относительно объемов разрушений. И, видимо, не зря, потому что спутниковые фото, которые появились теперь, показывают значительно больший масштаб повреждений, чем можно было предположить из первых официальных комментариев.

Как сообщал OBOZ.UA, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 4 декабря подтвердил поражение химического завода "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае страны-агрессора России. Как отметили в командовании ВСУ, поражение "одного из крупнейших химических предприятий агрессора" было проведено "в рамках снижения наступательного потенциала, а также возможностей противника по ракетно-бомбовым ударам".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!