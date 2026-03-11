Взгляд в вероятное будущее.

Мы, возможно, идем к позиционной войне нового типа, до этого где-то год, два.

Наразі вимальовується така картина.

Буде Kill Zone десь в двадцять, тридцять кілометрів, яка покривається далекобійною артилерію, дронами, ребами, НРК, мінними полями, які мінуються дистанційно різними методами, камерами спостереження не тільки з дронів чи НРК, але і просто автономними, засіяні датчиками руху, обманками, засобами РЕР та РТР, ретрансляторами та підземними ходами та ходами сполученнями для логістики вузлів оборони, зокрема в містах.

Тут війна піде під землю. Все що на поверхні буде знищуватися. В підземних ходах буде використовуватися спецназ та нрк.

Інші зони я розписувати не буду, бо не хочу противнику давати підказки про можливу ешелонованість та глибину розміщення підрозділів та інфраструктури.

Таке моє передбачення, якщо війна продовжиться й посилиться.

Нам буде потрібна інженерна техніка, яка дозволить копати під землею.

P.S. Забув про авіацію. Всі ангари для авіації будуть під землею. Дальність її застосування від переднього краю Kill Zone збільшиться через зростання можливостей ППО та дальності засобів озброєння авіаційної компоненти.

Такі от передбачення.