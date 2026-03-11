Поражены склады ГСМ, нефтебазы, ЗРК 'Бук-М1' и не только: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу

Силы обороны Украины продолжают осуществлять результативные операции на временно оккупированных территориях нашего государства. Недавно бойцы поразили вражеские склады ГСМ, ЗРК "Бук-М1" и командный пункт захватчиков.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Кроме того, под атакой оказались нефтебазы в Бердянске и в районах Джанкоя и Азовского на территории Крыма.

"В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора 10-го и в ночь на 11 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серии поражений по военным объектам противника", – говорится в сообщении.

Удачные операции Сил обороны

Так, украинской стороной поражен командный пункт отдельной мотострелковой бригады противника вблизи Авдеевки на временно оккупированной территории Донецкой области, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Богатовки на ВОТ Запорожской области.

Кроме того, украинские военные нанесли удары по складам боеприпасов и материально-технического обеспечения оккупантов.

Под огнем оказался склад боеприпасов возле Широкой Балки в Донецкой области, склады материально-технических средств вблизи Марьяновки и Пришиба, а также склад беспилотников в районе Новозлатополя в Запорожье.

Также поражены склады горюче-смазочных материалов в районах Бердянска и Кузнецовки, нефтебаза в Бердянске, а также нефтебазы возле Джанкоя и Азовского во временно оккупированном Крыму.

Масштабы нанесенного ущерба и последствия ударов пока уточняются.

"Системное поражение складов боеприпасов, другой логистической инфраструктуры, средств противовоздушной обороны и пунктов управления противника существенно снижает его способности по обеспечению войск и ведения боевых действий", – отметили в Генштабе.

Напомним, Силы обороны 7 и 8 марта провели серию эффективных ударов по военным целям врага. В итоге россияне потеряли ЗРГК "Панцирь-С1", катер БК-16 и, под атакой находились также вражеские пункты управления.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 990 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 275 тыс. 980 человек. Также уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружений.

