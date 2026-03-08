ВСУ поразили ЗРГК 'Панцирь-С1', катер БК-16 и пункты управления врага: в Генштабе раскрыли детали

Силы обороны 7 и 8 марта провели серию эффективных ударов по военным целям врага. Поражения осуществлялись как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории РФ.

В частности, россияне потеряли ЗРПК "Панцирь-С1", катер БК-16 и, под ударами находились также вражеские пункты управления. Подробности раскрыли в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно о потерях агрессора

В Генштабе сообщили, что в рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 7-го и в ночь на 8-е марта нанесли серии поражений по военным объектам противника на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

В частности, в районе Новоозерного, что во временно оккупированном Крыму, под удар попали зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и десантный катер БК-16. Окончательные результаты и масштабы ущерба еще уточняются.

Также Силы обороны нанесли серию поражений по пунктам управления противника.

Поражен пункт управления БпЛА "Орион" в районе Красносельского в Крыму, пункт управления БпЛА в Дунайце (Белгородская область, РФ), пункт управления БпЛА в районе Гуляйполя (Запорожская область), а также пункт управления БпЛА в Селидово (временно оккупированная часть Донецкой области).

"Среди прочего поражены командно-наблюдательные пункты подразделений российского агрессора в районах Нижнего Рогачика (ВОТ Запорожской обл.), Новопетриковки, Волновахи и Селидово (ВОТ Донецкой обл.). Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются", – добавили в Генштабе.

Там отметили, что системное поражение средств противовоздушной обороны, пунктов управления и военной инфраструктуры противника ослабляет его возможности по управлению войсками, координации беспилотных систем и ведения боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, за минувшие сутки потери российских захватчиков в живой силе составили 930 человек. Также враг потерял пять танков, шесть боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 2558 беспилотных летательных аппаратов, 19 ракет, 289 единиц автомобильной и три единицы специальной техники.

