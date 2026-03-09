"Циничная, но эффективная схема": студентов из России и оккупированной территории Украины решили бросить в топку войны

Для того, чтобы восполнить большие потери российских оккупационных войск на войне в Украине, а также обеспечить более активный приток молодых "освободителей", путинский режим придумал "ноу-хау". Сейчас в учебных заведениях идет масштабная вербовка на контрактную службу. Нашли способ и бороться с "отказниками". Все – ради результата.

Нужно больше "мяса"

Владимир Путин 4 марта 2026 года подписал указ, устанавливающий штатную численность Вооруженных сил России на уровне 2 391 770 человек, из них 1 502 604 – военнослужащие.

Однако поставить задачу это, как говорится, одно, а вот выполнить – совсем другое. Хотя то, у России большой мобилизационный ресурс – к сожалению, факт. Но потери РОВ на фронте тоже нужно как-то восполнять, а поток желающих подписать контракт с МО РФ на пятом году полномасштабной войны серьезно снизился. К тому же под угрозой и планы "большого наступления" в 2026 году. Всеобщую же мобилизацию путинский режим проводить пока опасается, а потому в ход идут другие методы.

Как идет вербовка в ВУЗах

В российских высших учебных заведениях Минобороны РФ развернуло масштабную агитационную кампанию по вербовке студентов. В случае подписания контракта им обещают большие выплаты, различные социальные льготы и перевод в дальнейшем на бюджет.

При этом вербовщики утверждают, что после двухмесячного обучения подписавших контракт якобы не будут отправлять в зону боевых действий, а служить они будут в подразделениях (преимущественно говорят об "элитных" беспилотных войсках) на расстоянии 250-300 км от линии боестолкновения.

Студентов заманивают и возможностью взять многомиллионный кредит, который им не придется отдавать: мол, контракт все спишет. И, конечно же, раздают еще много привлекательных обещаний.

Точная цифра студентов, которые повелись на это и уже подписали контракт, неизвестна, однако в социальных сетях учащиеся пишут, что среди их одногруппников таких, к сожалению, достаточно.

Однако подобная ситуация не только в колледжах и высших учебных заведениях на территории РФ, но и на временно оккупированной части Украины.

В частности, в оккупационном "Мариупольском государственном университете" студентам также предлагают заключить контракт на службу в армии страны-агрессора.

На прошлой неделе туда пришел представитель городского "военного комиссариата" и агитировал заключать годовой контракт и служить "на благо родины".

Не хочешь – заставим

Судя по всему, в каждое учебное заведение был спущен план по количеству контрактников. Вполне ожидаемо, ведь ранее с таким уже сталкивались компании и предприятия как в РФ, так и на ВОТ Украины.

И сейчас руководство колледжей и ВУЗов делает все, чтобы стимулировать заключение контрактов и таким образом обеспечить выполнение "задачи".

Первыми под удар попали студенты с академической задолженностью. Им стали настойчиво предлагать сделать "правильный выбор", обещают, что в этом случае они после службы беспроблемно продолжат учебу.

На собраниях должников им сразу раздают вот такие анкеты.

Но и этим не обошлось. О "циничной, но эффективной схеме" в социальных сетях пишут сами студенты. Тех, кто категорически не хочет становиться "освободителем", преподаватели стали намеренно "заваливать" на сессии, а затем предлагают подписать контракт с возможностью восстановиться в институте или университете. Вот только молчат, что вернуться к учебе вряд ли уже получится – ведь контракты с Министерством обороны РФ на самом деле бессрочные.

Более того, есть информация, что таких преподавателей отдельно "премируют" – платят за каждого заключившего контракт студента. Косвенным подтверждением тому являются слова преподавателя Бауманки (МГТУ им. Баумана, который считается лучшим техническим ВУЗом в России). Он опубликовал видео, в котором похвастался отправкой студентов в армию. И добавил: "Поиздевался над людьми, так мне еще за это и заплатили".

По словам собеседников OBOZ.UA на оккупированной территорим Украины, пока не зафиксировано массового принуждения именно студентов к подписанию контракта, однако тревожные звоночки все же есть.

"Агитация конечно же идет. Студентов медуниверситета настойчиво убеждают идти на фронт, "спасать героев". И есть информация, что на днях собирали руководство учебных заведений в Донецке, в частности, "ДонНТУ" и "Донецкого института железнодорожного транспорта". С ними оккупанты проводили беседу о том, чтобы они "усилили работу" и "приняли воспитательные меры". Мол, нужно активнее напоминать молодежи о "долге Родине". Судя по всему, то, что уже несется по российским ВУЗам, скоро будет и у нас", – поделилась жительница оккупированного областного центра.

Учитывая, что на ВОТ Украины российские захватчики постоянно ужесточают мобилизацию, то, что на очереди и студенты – сомневаться не приходится.