Продвижение замедлилось, а техническая деградация – уже необратимый процесc: анализ потерь армии России в Украине за месяц

В феврале 2026 года российские оккупационные войска сохраняли достаточно высокую интенсивность ведения наступательных действий. Но несмотря на улучшение погоды на ряде активных направлений и формирование благоприятных условий для штурмов, РОВ не показали высокой результативности по захвату территорий Украины на протяжении всего месяца. Наоборот, февраль оказался в этом одним из худших для врага с 2025 года.

Подробнее об этом, а также о потерях армии России на войне в Украине – читайте в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В феврале 2026 года российские оккупационные войска понесли одни из самых низких потерь личного состава за последние почти два года войны – 26 090 человек.

Более низкие потери РОВ несли в октябре 2023 года – 22 920.

Согласно имеющейся информации, количество погибших от общей численности потерь составило около 15 тысяч. Это погибшие как на поле боя, так и в госпиталях. В процентном соотношении это по-прежнему является крайне высоким показателем.

В свою очередь в феврале враг захватил 138 км² территории Украины, что является одним из худших показателей для него за период с 2025 года. Напомню, что в ходе летнего наступления РОВ 2025 г. оккупанты захватывали 130-150 км² в неделю. Как говорится – ощутите разницу.

Пропорция же потерь оккупационных войск к захватываемым территориям составила рекордные 189 тел на 1 км². Это является очень высоким показателем потерь противника за последние несколько лет и неплохо синергирует с необходимостью проведения последовательного и системного истощения людского ресурса РОВ.

В контексте этих цифр весьма примечательно выглядят амбиции нынешнего министра обороны Украины Михаила Фёдорова довести показатель потерь противника до 50 тысяч человек в месяц.

А я отмечу, что это отнюдь не фантазия и не недостижимая цель. В декабре 2024 года РОВ потеряли 48 670 человек и этот показатель можно как достигнуть, так и превзойти. Главное – применение правильных инструментариев, ориентированных на уничтожение живой сил противника, которой он воюет и на которую рассчитывает в рамках наступательных операций.

Сейчас суть победы Украины заключается в предельно элементарной концепции – убивать как можно больше российских оккупантов. Вот только воплотить эту концепцию не так просто как она звучит.

Потери танков

В феврале 2026 года российские оккупанты потеряли 84 танка.

В целом это обычный, среднестатистический показатель потерь ОБТ с июня 2025 года, обусловленный в том числе критическим дефицитом, а также жесткой экономией этой компоненты у противника.

Потери ББМ

Потери боевых бронированных машин у РОВ в феврале были так же довольно скромные – 128.

Причины аналогичны и ситуации с основными боевыми танками – отсутствие техники на фронте и повсеместный переход РОВ на легкие транспортные средства (ЛТС) гражданского типа из-за дефицита. А он вызван как масштабными потерями ББМ за четыре года полномасштабной войны, так и невозможностью производством компенсировать даже месячные потери в этой категории!

Потери ствольной артиллерии

В феврале 2026 года оккупационные войска потеряли 944 единицы ствольной артиллерии, что не является ни рекордом, ни критически низким показателем, но держит уверенную среднюю планку.

Тем не менее, я более чем уверен что 2026 год станет критическим для России в вопросах производства и обеспечения своих войск ствольной артиллерией, которая станет настолько же дефицитной как ОБТ и ББМ.

Потери РСЗО

В течение февраля армия России потеряла 30 единиц реактивных систем залпового огня, что является стабильным среднестатистическим показателем.

Отдельно следует отметить, что более половины пораженных средств РСЗО противника – это не новые образцы техники, а либо восстановленное советское наследие, либо северокорейские средства. Отдельная категория – это реактивные гомункулусы, которые РОВ продолжают клепать для компенсации потерь и возмещения дефицита.

Потери ПВО

В феврале РОВ потеряли 18 средств противовоздушной обороны.

Среднестатистический показатель, который уже давно является неизменным в вопросах охоты за российским ПВО и который военно-промышленный комплекс РФ не способен в полной мере возмещать ни производством новой продукции, ни ремонтом поврежденной или же восстановлением советских запасов.

Потери автотранспорта

В этой категории стабильно демонстрируются высокие показатели, поскольку сегодня именно легкие транспортные средства у РОВ заменили и танки, и ББМ, и специализированный бронированный и прочий транспорт. Единственное, что мне неизвестно, вносит ли в список ликвидированного автотранспорта Генштаб ВСУ поражение гужевого транспорта?

Как бы там ни было, а в феврале РОВ получают уверенное серебро в этой категории: минус 4 071 единица техники.

Это второе место среди рекордных потерь противника в этой категории за все время полномасштабного вторжения. Выше был только показатель апреля 2025 года – 4 104 единицы автотранспорта.

Рост потерь обусловлен сложными погодными условиями и необходимостью РОВ осуществлять логистику и подвоз штурмовых групп, а также подкреплений на позиции, что и увеличивает показатель поражения ЛТС.

Потери спецтехники

В этой категории с марта 2025 года без особых изменений – 20 единиц.

Такая ситуация вот уже как год указывает на катастрофический кризис у РОВ с обеспечением войск инженерной техникой.

Выводы

С одной стороны февраль 2026 года довольно прогнозируемым по количеству потерь РОВ месяцем (с учетом истощения механизированной компоненты и критического дефицита по технике в различных категориях), а с другой стороны были установлены крайне неприятные для оккупантов антирекорды.

Второй месяц подряд российские войска замедляются в своем продвижении вглубь Украины, при неизменной, а порою и катализирующейся интенсивности наступательных и штурмовых действий. В свою очередь пропорция соотношения потерь к захватываемым территориям Украины говорит о растущих затратах личного состава на оккупацию каждого квадратного километра украинской земли, превышающих сегодня уже две роты. И речь идет не о важных, оперативного или оперативно-тактического уровня продвижениях, а о полях, лесополосах, селах на 10-15 домов, от которых остались лишь руины.

В остальном же потери продолжают демонстрировать растущую техническую деградацию РОВ. Это не просто поступательное превращение "второй" армии в мире по степени оснащенности в подобие африканской террористической группировки, а необратимый процесс.

Демилитаризация и денацификация российских оккупационных войск идет строго по плану.