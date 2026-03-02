УкраїнськаУКР
Юлия Кириенко-Меринова
Журналист

Блог | Пришло время "бронироваться"

Пришло время 'бронироваться'

І це не про ухилянство від армії. А про те, як виживати на фронті у часи тотального панування дронів у повітрі. 

І тут мова про броньований транспорт. 

Бо корчі (позашляховики і пікапи) - це вже стає надто небезпечно. Тим паче, що росіяни гатять не лише по позашляховикам, а й по велосипедистам, як ми бачили в цьому відео. Його зняв мій колега Стас Кухарчук у Костянтинівці, тиждень тому. 

https://t.me/kyriienko_press/1324

Тому хочеш жити - май обварений мангалом і краще броньований новатор, козак, хамві… решту допишіть самі. 

Відео, яке не так давно опублікував Юрій Бутусовим тому доказ. На ньому дрон атакував новатор, на якому їхало троє. І не те, що ніхто не постраждав, а й сама машина ціла. 

https://youtu.be/kkO2Cmpvfnw?si=0oQWHkV2hlwNkyro 

Тобто, броньований український новатор врятував життя йому і побратиму від дрону з комулятивним зарядом. 

Тобто, три життя, які держава оцінює в 15 млн, були врятовані. 

Чому я тут згадала про гроші? 

Бо днями парламент, за ініціативи міністра Федорова, ухвалив Закон нового розподілення коштів за зниклих і загиблих. 

Обʼєднавши це в одну суму - 15 млн. 

Чи це правильно - дискусія триває досі між родичами, В/Ч і іншими учасниками. 

Але суть така, що держава шукає гроші для забезпечення живих у тих хто ймовірно/загинув. 

Вартість українського новатора, який врятував життя трьом бійцям(двом пасажирам і водію) приблизно ті самі 13- 15 млн. 

Тобто, лише одна поїздка зекономила державі 45 млн грн і сам новатор себе окупив. 

Вибачте, що так сухо переводжу усе в цифри. Але ж політика міністерства оборони якраз про них, про цифри. 

І тут вони говорять самі за себе. Тим паче, що й обвареному "мангалом" новатору від того дрону взагалі нічього не було. 

Тож питання до держави, як можна збільшити закупівлю бронетранспорту для воїнів? Бо тепер на ньому треба доставляти й пілотів на позиції. 

І на ньому евакуюють важко поранених, як я показала от тут.

https://t.me/kyriienko_press/1313

Бронетранспортер рятує життя. 

Його має бути більше у Силах Оборони і вистачати на всіх. 

Ми маємо "йти під землю" з укриттями та тунелями на землі аби вберегти воїнів. 

Але ми маємо забезпечити їм безпеку на землі. І що головне - можливість, що тебе витягнуть з позиції у разі серьозного пораення. І це справедливо.

