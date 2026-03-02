В СБУ подтвердили атаку на порт Новороссийска: поражены военные корабли, ПВО и нефтяная инфраструктура. Видео

В Службе безопасности Украины подтвердили ночную атаку на порт Новороссийска. Во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны спецназовцы поразили военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру порта.

В частности, поражены шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис". Об этом OBOZ.UA сообщили источники в СБУ.

Нанесены удары по порту в Новороссийске

Спецназовцы СБУ совместно с побратимами из рядов ГПСУ, ГУР, СБС и ССО в ночь на 2 марта устроили зрелищную"бавовну" на военных и нефтяных объектах порта "Новороссийск": их агрессор использует в войне против Украины.

По предварительным данным, беспилотники СБУ поразили:

военные корабли ,

, радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит",

ЗРГК "Панцирь-С2" ,

, шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".

На территории порта вспыхнул масштабный пожар, который россияне не могут потушить до сих пор.

Пораженный терминал является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, которые воюют в Украине.

"СБУ продолжает системную работу по ослаблению военного, финансового и логистического потенциала врага. Каждая такая спецоперация непосредственно влияет на способность россиян вести боевые действия и получать нефтедолларовые поступления в бюджет. Сезон весенних "бавовн" начат", — отметил собеседник OBOZ.UA.

Напомним, еще ночью стало известно, что в Новороссийске прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку дронов и публиковали яркие фото и видео пожара на территории морского порта.

Довольно неожиданно на "помощь" украинским дронам пришла российская ПВО: пока беспилотники СБУ поражали военные цели и нефтяной терминал – оккупанты из ЗРК били по жилым домам в Новороссийске.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские дроны атаковали ЗРК С-400 в Тульской области.

А в Краснодарском крае они попали по НПЗ, где вспыхнул мощный пожар. Российские власти объяснили ЧП "падением обломков".

