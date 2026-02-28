В Краснодарском крае дроны атаковали НПЗ, произошел пожар: говорят, что 'упали обломки'

27 февраля в Краснодарском крае страны-агрессора России из-за атаки неизвестных беспилотников вспыхнул резервуар на нефтеперерабатывающем заводе. Местные власти причиной пожара назвали "падение обломков".

О возгорании в станице Новоминская сообщили в оперативном штабе региона. Предварительно известно, что огонь охватил резервуар и территорию вблизи него общей площадью 150 кв. м.

"В станице Новоминской Каневского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе", – говорилось в сообщении.

К ликвидации пожара привлекли 39 человек и 13 единиц спецтехники. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь под утро 28 февраля.

Атаки неизвестных БПЛА на Россию: последние новости

В ночь на 25 февраля в городе Дорогобуж Смоленской области РФ под атакой неизвестных дронов оказался химический завод "ПАО Дорогобуж". После удара на территории предприятия возник масштабный пожар.

Предприятие является одним из ключевых производителей азофоски – минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий. В случае поражения цехов синтеза аммиака или производства азотной кислоты фактически останавливается основной производственный цикл предприятия. Подобные химические мощности могут использоваться для изготовления взрывчатых веществ и других материалов для российской армии.

Незадолго до того, 23 февраля дроны посетили территорию Республики Татарстан. Целью стала нефтеперекачивающая станция "Калейкино", расположенная вблизи Альметьевска.

После удара на объекте возник пожар, к месту происшествия прибыли многочисленные подразделения МЧС РФ.

Сначала появлялись сообщения о якобы атаке на нефтепровод "Дружба". Впоследствии выяснилось, что удар пришелся именно на НПС "Калейкино", которая является узловым пунктом подачи нефти в систему "Дружба".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, чтовсе ракеты "Фламинго", которые были запущены по Утокинскому заводу в Республике Удмуртия (РФ), долетели до объекта. Успешная операция является подтверждением высокого качества и точности вооружения украинского производства

