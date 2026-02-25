Заиграла было видно издалека: в Смоленской области атакован химзавод. Фото и видео

В ночь на среду, 25 февраля, в городе Дорогобуж Смоленской области (Россия) было неспокойно. Неизвестные дроны "посетили" химзавод "ПАО Дорогобуж".

В результате атаки на объекте вспыхнул сильный пожар. Кадры зарева, которое было видно издалека, опубликовал Telegram-канал Exileniva+.

"Дорогобуж, Смоленская область, был атакован химзавод ПАО Дорогобуж", – говорится в сообщении.

В российском минобороны заявили, что в течение прошлой ночи над областью было якобы сбито 14 беспилотников. А всего над территорией страны-агрессора ПВО перехватила и уничтожила 69 БПЛА.

Что известно о заводе

ПАО "Дорогобуж" расположено в Смоленской области на западе России. Основные производственные объекты предприятия были построены и введены в эксплуатацию в 1960–1980-х годах, а в течение 1990–2000-х годов прошли этапы модернизации.

Начиная с 2017 года, компания реализует новый этап обновления – модернизирует действующие производства и возводит новые мощности в соответствии с обновленной стратегией развития Группы до 2025 года. Предприятие специализируется на выпуске азотных и комплексных минеральных удобрений, а также продукции промышленного назначения.

Напомним, утром 21 февраля в российском Саранске произошел пожар на заводе "Электровыпрямитель-ЗСП". Очевидцы публиковали видео, где видно, что над объектом поднимается черный дым. Предприятие связано с военно-промышленным комплексом страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины поразила нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. На объект, расположенный в районе поселка Волна, наведались дроны Центра спецопераций "Альфа".

