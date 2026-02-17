СБУ поразила крупнейший в Черноморском регионе нефтяной терминал "Таманьнефтегаз"
Служба безопасности Украины поразила нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. На объект, расположенный в районе поселка Волна, наведались дроны Центра спецопераций "Альфа".
Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. В результате операции на нефтяном комплексе зафиксирован пожар.
Что известно
По информации осведомленных источников, крупнейший в Черноморском регионе нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае второй раз за последний месяц подвергся атаке беспилотников.
Комплекс "Таманьнефтегаз" имеет стратегическое значение для экспорта нефти и обеспечения перевозок в интересах Черноморского флота государства-агрессора. Его годовая мощность достигает примерно 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов.
Стоит отметить, что последняя атака по нефтетерминалу с участием Службы безопасности Украины произошла 21 января. В результате ударов подтверждены значительные повреждения инфраструктуры. В частности:
– технологические трубопроводы на причалах;
– ряд резервуаров с вакуумным газойлем;
– резервуары с мазутом.
Также россияне жаловались на "массированную атаку" со стороны Украины по Краснодарскому краю 15 февраля. В местных пабликах они рассказывали, что взрывы раздавались в ряде населенных пунктов, включая Сочи, и жаловались на повреждение резервуара с нефтью в поселке Волна, где расположен морской порт.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце декабря Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в Тамани. В ночь на 22 декабря украинские воины ударили не только по терминалу "Таманьнефтегаз", но и по пункту базирования плавсредств во временно оккупированном Крыму, складу боеприпасов и местам хранения ударных дронов на оккупированной части Донецкой области.
