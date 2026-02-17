СБУ поразила крупнейший в Черноморском регионе нефтяной терминал 'Таманьнефтегаз'

Служба безопасности Украины поразила нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. На объект, расположенный в районе поселка Волна, наведались дроны Центра спецопераций "Альфа".

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. В результате операции на нефтяном комплексе зафиксирован пожар.

Что известно

По информации осведомленных источников, крупнейший в Черноморском регионе нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае второй раз за последний месяц подвергся атаке беспилотников.

Комплекс "Таманьнефтегаз" имеет стратегическое значение для экспорта нефти и обеспечения перевозок в интересах Черноморского флота государства-агрессора. Его годовая мощность достигает примерно 20 млн тонн нефти и нефтепродуктов.

Стоит отметить, что последняя атака по нефтетерминалу с участием Службы безопасности Украины произошла 21 января. В результате ударов подтверждены значительные повреждения инфраструктуры. В частности:

– технологические трубопроводы на причалах;

– ряд резервуаров с вакуумным газойлем;

– резервуары с мазутом.

Также россияне жаловались на "массированную атаку" со стороны Украины по Краснодарскому краю 15 февраля. В местных пабликах они рассказывали, что взрывы раздавались в ряде населенных пунктов, включая Сочи, и жаловались на повреждение резервуара с нефтью в поселке Волна, где расположен морской порт.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце декабря Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в Тамани. В ночь на 22 декабря украинские воины ударили не только по терминалу "Таманьнефтегаз", но и по пункту базирования плавсредств во временно оккупированном Крыму, складу боеприпасов и местам хранения ударных дронов на оккупированной части Донецкой области.

