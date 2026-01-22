Нефтяной терминал в Краснодарском крае поразили беспилотники СБУ: новые подробности спецоперации. Видео

Вечером 21 января атаку по нефтетерминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ осуществили беспилотники Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины. Есть подтверждение значительных повреждений инфраструктуры.

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. Также они поделились видео работы дронов на вражеской территории.

Последствия удачной спецоперации

Операторам БПЛА удалось нанести точные удары. В результате атаки повреждены:

технологические трубопроводы на причалах;

ряд резервуаров с вакуумным газойлем;

резервуары с мазутом.

Что касается последних, то в них зафиксировано повреждение запорной арматуры, что привело к утечке нефтепродуктов с последующим возгоранием. Общая площадь пожара составляла около 7 тыс. квадратных метров.

Ориентировочные убытки, по предварительной оценке, – около 50 млн долларов США.

Добавим, что "Таманьнефтегаз" – это один из крупнейших российских портов в Черноморском регионе, который обеспечивает перевалку нефти, газа и аммиака. Его резервуарный парк для хранения нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров.

"СБУ продолжает системно бить по ключевым энергетическим и экспортным артериям РФ, которые обеспечивают поступление средств в бюджет страны-агрессора и напрямую финансируют войну против Украины. Поражение таких объектов имеет критическое значение для ослабления экономических и логистических возможностей врага", – подчеркнул наш собеседник.

Напомним: губернатор региона Вениамин Кондратьев подтверждал дроновый обстрел и масштабный пожар. Он утверждал, что на территории терминала возле поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

Также пособник Кремля утверждал, что погибли три человека (сотрудники предприятия) и еще восемь пострадали.

Как писал OBOZ.UA, в Генеральном штабе ВС Украины также сообщали о том, что Силы обороны поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", который задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

