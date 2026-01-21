ВСУ атаковали портовый терминал в Краснодарском крае: поражены по меньшей мере 4 резервуара с нефтепродуктами

Вечером 21 января в России пожаловались на дроновую атаку. Прозвучали взрывы и загорелись резервуары с нефтепродуктами (по меньшей мере четыре) на территории портовых терминалов возле поселка Волна Краснодарского края РФ.

Обстрел подтвердил местный губернатор Вениамин Кондратьев. Он утверждает, что погибли по меньшей мере двое сотрудников предприятия, также есть пострадавшие.

Кондратьев поплакался: массированным атакам Кубань подвергается уже вторые сутки подряд. Он цинично соврал о том, что обстреливаются якобы "гражданские" объекты.

"Сегодня (в среду, 21 января. – Ред.) вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района... Сейчас на территории терминалов – пожар, вспыхнули четыре резервуара с нефтепродуктами.

К ликвидации последствий привлечено 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России", – отчитывался чиновник.

По предварительной информации, удар произошел во время отгрузки нефтепродуктов на один из танкеров.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В ночь на 21 января взрывы звучали в Орловской области РФ. Там вследствие дроновой атаки повреждена топливно-энергетическая инфраструктура. Город Орел был частично обесточен, наблюдались также перебои с водоснабжением.

– Тем временем российская ПВО продолжает бить по своим: в Краснодарском крае зенитная ракета попала в жилой дом, при этом россияне сняли на видео полную траекторию ее полета (от точки пуска до удара).

