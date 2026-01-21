Под прицелом была энергетика: российский Орел оказался под ударом, начались перебои со светом и водой. Видео

В Орловской области РФ вследствие дроновой атаки повреждена топливно-энергетическая инфраструктура. Город Орел был частично обесточен, наблюдаются также перебои с водоснабжением.

Губернатор региона атаку подтвердил, однако попытался приуменьшить их последствия, выдав за "незначительные". А независимое российское издание ASTRA опубликовало кадры ударов.

Что известно

В ASTRA утром в среду опубликовали кадры атаки на Орел, подчеркнув, что подтвердить их подлинность не смогли.

"Предполагаемые кадры атаки на Орел, где повреждена топливно-энергетическая инфраструктура, и частично отсутствует свет. Верифицировать и геолоцировать кадры из-за темноты не представляется возможным", – отметили журналисты.

Факт атаки и частичный блэкаут подтвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Правда, по его мнению, в том, что россияне в сильные морозы остались без электричества и воды, ничего страшного нет: последствия атаки он назвал "незначительным ущербом".

"Вражеские атаки на наш регион продолжаются, в результате которых нанесен незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона. Повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области. По предварительным данным пострадавших нет. В некоторых домах Северного и Железнодорожного районов города Орла имеются сбои в электро- и водоснабжении, осуществляется устранение последствий", – написал чиновник.

А в российском минобороны в прилетах в Орле и вовсе не видят никакой проблемы: в утренней сводке там заявили, что "перехватили и уничтожили" над областью все беспилотники. В этот раз их якобы было девять.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская ПВО продолжает бить по своим. Во время последней дроновой атаки в Краснодарском крае россияне зафиксировали пуск ракет и траекторию полета в жилые дома.

